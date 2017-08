Αύγουστος 15th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί το μωβ λαχανικό που αποτελεί τη βάση για τα πιο λαχταριστά, πλην λαδερά, φαγητά να γίνει σύμμαχός σας στο αδυνάτισμα; Η αλήθεια είναι πως όταν ακούς/διαβάζεις «μελιτζάνα», η πρώτη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό δεν είναι «δίαιτα». Το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Μια γύρα να κάνετε στο χώρο που βρίσκεστε και να ρωτήσετε θα διαπιστώσετε πως στη συνείδηση των περισσότερων ανθρώπων έχει συνδεθεί με καλοκαιρινά τραπέζια και εδέσματα όπως μελιτζάνες τηγανιτές (με τριμμένη φέτα), μουσακά, παπουτσάκια, μπριάμ, μπορεί και γλυκό «μελιτζανάκι» αν κάποιος είχε την τύχη να έχει μαστόρισσα γιαγιά. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα λαχανικό που απολαμβάνουμε μαγειρεμένο σε μπόλικο ελαιόλαδο και πολύ συχνά με τη συνοδεία απεριόριστης ποσότητας φέτας. Άρα, για να μιλάμε ανοιχτά, καμία σχέση με δίαιτα. Μολαταύτα, σας έχουμε νέα που θα σας αφήσουν εμβρόντητη. Πέρα από τα ανυπολόγιστα οφέλη αυτού του νόστιμου λαχανικού για την υγεία και την καλή λειτουργία του οργανισμού, έχει και την ιδιότητα να υποβοηθά το κάψιμο του λίπους.



Βλέπετε, η αγαπημένη μελιτζάνα τυχαίνει να είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και φυτικές ίνες και φτωχή σε θερμίδες ενώ μια μικρή ποσότητα αρκεί για να μας χορτάσει. Επιπλέον, περιέχει πολύ νερό πράγμα που την κάνει το τέλειο διουρητικό συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην καταπολέμηση της κατακράτησης υγρών.

Η δράση της εξαπλώνεται και στη στη μείωση της χοληστερίνης αφού έχει την ίδιότητα να «απορροφά» τα λιπαρά από τις τροφές που έχουν καταναλωθεί. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε, προλαμβάνει τις καρδιακές παθήσεις κι ενισχύει τη ροή του αίματος. Στην ουσία μιλάμε για ένα λαχανικό που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να είναι αντιοξειδωτικό. Πως μπορείτε να απολαύσετε όμως τα παραπάνω οφέλη χωρίς να την καταναλώσετε μαγειρεμένη που, όπως και να το κάνουμε, θα της προσθέσει πολλές θερμίδες; Πίνοντας τη μαζί με νερό και λεμόνι! Εντάξει, ναι, ξέρουμε ότι μπορεί να μην ακούγεται ιδιαίτερα λαχταριστό, αλλά -αλήθεια- μη το απορρίψετε πριν το δοκιμάσετε. Πως θα γίνει αυτό πρακτικά; Αρχικά θα χρειαστείτε μια μελιτζάνα μετρίου μεγέθους (ιδανικά βιολογικής καλλιέργειας). Είναι σημαντικό να την πλύνετε πολύ καλά για να διώξετε τυχόν τοξίνες και υπολείμματα από φυτοφάρμακα (ιδανικά χρησιμοποιείστε μηλόξυδο και μαγειρική σόδα και έπειτα ξεπλύνετε με άφθονο νερό). Κόψτε την σε ροδέλες (μαζί με τη φλούδα της!) και ρίξτε την μέσα σε μια κανάτα. Προσθέστε νερό και χυμό από ένα λεμόνι. Ανακατέψτε καλά και αφήστε το μίγμα στο ψυγείο για ένα βράδυ ώστε το νερό να απορροφήσει τους χυμούς και τα συστατικά της μελιτζάνας ενώ παράλληλα το λεμόνι θα ενισχύσει τις ευεργετικές της ιδιότητες.



Από εκεί και πέρα μπορείτε να πίνετε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ή τουλάχιστον ένα ποτήρι πριν από κάθε κύριο γεύμα σας, αφού λειτουργεί εξουδετερωτικά στα λιπαρά που περιέχουν οι τροφές. Με αυτό τον τρόπο βοηθάτε την πέψη, καθαρίζετε το σώμα σας και χορταίνετε πιο γρήγορα. Φυσικά, αυτή η συνήθεια υποβοηθά το αδυνάτισμα, δεν το προκαλεί από μόνη της. Με άλλα λόγια, πρέπει να αποτελεί μέρος της προσπάθειας σας να χάσετε βάρος και όχι να είναι η ίδια η προσπάθεια! bovary loading…

