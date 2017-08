Αύγουστος 15th, 2017 by Σταματίνα

Κλασική ιταλική συνταγή, σερβίρεται σε όλο τον κόσμο. Η επιτυχία της προϋποθέτει ποιοτικό βούτυρο, καλή κρέμα γάλακτος και φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα.



Υλικά 1 πακέτο fettuccine ή ταλιατέλες βρασμένες al dente σε βραστό, αλμυρό νερό -Κρατήστε 1/4 φλυτζανιού νερό

150 γραμμάρια βούτυρο

2 σκελίδες σκόρδο

1 1/4 κρέμα γάλακτος παχιά

1 φλυτζάνι παρμεζάνα φρεσκοτριμμένη

Λίγο ξύσμα λεμονιού και μαϊντανό για γαρνίρισμα

Αλάτι και πιπέρι Εκτέλεση Λιώστε το βούτυρο σε βαθύ τηγάνι, σε μέτρια φωτιά

Προσθέστε το σκόρδο και ροδίστε για 2-3 λεπτά

Προσθέστε την παχιά κρέμα και αφήστε να σιγοβράσει

Τρίψτε την παρμεζάνα και προσθέστε την στο τηγάνι -Προσθέστε το ξύσμα λεμονιού και το μοσχοκάρυδο Προσθέστε και λίγο νερό από τα ζυμαρικά -Θα πρέπει η σάλτσα να γίνει παχιά

Σουρώστε τα μακαρόνια και ρίξτε τα στη σάλτσα -Ανακατέψτε καλά, σερβίρετε αμέσως τα μακαρόνια με μπόλικη παρμεζάνα από πάνω και μαϊντανό



Αυτή την συνταγή εφηύρε ο ιταλός σεφ Alfredo Di Lelio, ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Ρώμη. Λέγεται ότι έφτιαξε τα απλά Fettuccine Alfredo, με βούτυρο, κρέμα και παρμεζάνα, για την γυναίκα του που ήταν έγκυος και δεν είχε πολύ όρεξη. Στη συνέχεια έβαλε την συνταγή στην κάρτα του εστιατορίου του, κοντά στην Piazza Navone. Τα έφαγαν, από τα τέλη της δεκαετίας του 50 οι πιο διάσημοι άνθρωποι: από τον Τζον Κέννεντι ως τον Χίτσκοκ και από τον Κερκ Ντάγκλας και την Σοφία Λόρεν ως την Οντρεϊ Χέμπορν. iefimerida loading…

