Αύγουστος 15th, 2017 by Σταματίνα

Με αφορμή τις καλοκαιρινές διακοπές, που για πολλούς αδειούχους αυτές είναι συνδεδεμένες με τα αεροπορικά ταξίδια, έχουμε τελευταία αναλύσει πολλά από τα περίεργα και άγνωστα, που αφορούν στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό των αεροσκαφών.



Ενα από τα στοιχεία όμως που πιθανότατα δεν σας είχαν κινήσει ποτέ την περιέργεια είναι και το χρώμα που αρκετές αεροπορικές εταιρείες επιλέγουν για τα καθίσματα των αεροπλάνων τους και αυτό δεν είναι άλλο από το μπλε. Ποια θα ήταν η πρώτη απάντηση που θα δίνατε, αν σας ρωτούσαν ποτέ το λόγο για τον οποίο οι εταιρείες το προτιμούν; Το μυαλό σας θα πήγαινε μάλλον σε αισθητικούς λόγους που έχουν σχέση με το συνολικό design του εκάστοτε αεροσκάφους ή στη χώρα στην οποία βρίσκεται η αεροπορική εταιρεία στην οποία και ανήκει, ωστόσο η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Σύμφωνα με τους ειδικούς του Colour Psychology (της Ψυχολογίας Χρωμάτων), το μπλε είναι ένα χρώμα που θυμίζει ειρήνη. Είναι το χρώμα της ήρεμης θάλασσας και του καθαρού ουρανού. Αυτά τα δυο συνδέονται με την εσωτερική γαλήνη, την ηρεμία και την καθαρότητα. Το μπλε χρώμα επίσης επιβραδύνει τους χτύπους της καρδιά και την αναπνοή, γεγονός που μπορεί να είναι ευεργετικό στον διαλογισμό και την χαλάρωση. Ετσι λοιπόν, οι αεροπορικές εταιρείες προτιμούν το συγκεκριμένο χρώμα για τα καθίσματα στα αεροπλάνα τους, προκειμένου να βοηθήσουν τους πελάτες τους να χαλαρώσουν σε στιγμές άγχους, στρες ή και φόβου μέσα από την παραγωγή ηρεμιστικών ουσιών στο ανθρώπινο σώμα και την δημιουργία μιας αίσθησης ευημερίας. Το βαθύ μπλε μαρτυράει εμπιστοσύνη, κάτι που κάθε εταιρεία θα ήθελε να κερδίσει από όλους μας.



Η βασική ιδέα πίσω από όλο αυτό είναι να αποκτήσουν τα αεροπλάνα την αίσθηση που δίνει ένα σπίτι. Για το λόγο αυτό και επιλέγονται χρώματα και σχέδια με χαλαρωτικές ιδιότητες, σε αντίθεση με την εποχή των 1970s και 80s, κατά τη διάρκεια της οποίας ήταν στη μόδα τα κόκκινα καθίσματα στις καμπίνες των αεροπλάνων, αυτά όμως αργότερα απομακρύνθηκαν γιατί θεωρήθηκε ότι «θερμά» χρώματα όπως το κόκκινο, προκαλούν εχθρικές συμπεριφορές και θυμό. Επιπλέον, η Βιρτζίνια Τριπ, σχεδιάστρια που ασχολείται με την ψυχολογία των χρωμάτων εξηγεί ότι «Τα χρώματα μπορεί να επηρεάσουν την αντίληψη ενός ανθρώπου για την υγρασία, την θερμοκρασία και τις μυρωδιές», ενώ τέλος, μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2009 υποστήριξε ότι το μπλε χρώμα μπορεί να κάνει τους ανθρώπους πιο δημιουργικούς. bovary loading…

