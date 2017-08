Αύγουστος 15th, 2017 by Σταματίνα

Το να στέλνουμε emojis σε μηνύματα στο Facebook και το Instagram είναι κάτι σύνηθες, μιας και θεωρούμε πως κάνουμε το μήνυμά μας πιο άμεσο και σαφές σχετικά με τη διάθεσή μας. Ωστόσο, τι γίνεται όταν στέλνουμε emojis σε email προς συναδέλφους.



Ερευνα διαπίστωσε πως η αποστολή χαμογελαστών προσώπων και ανάλογων emojis σε ανθρώπους του επαγγελματικού μας περιβάλλοντος μπορεί να υπονομεύσει την ανταλλαγή πληροφοριών και την επαγγελματική ακεραιότητα. Στη μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Ben-Gurion στο Ισραήλ, όπως μεταδίδει ο Independent, σημειώνεται πως «τα εικονίδια δεν αυξάνουν τη “ζεστασιά” αλλά μειώνουν την ικανότητα αντιλήψεις». Στην έρευνα συμμετείχαν 549 άτομα από 29 διαφορετικές, όπως αναφέρει το περιοδικό Social Psychological and Personality Science. Οι συμμετέχοντες ήταν υποχρεωμένοι να διαβάζουν παρόμοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν ξένο και στη συνέχεια να τα αξιολογούν για τη αμεσότητά τους και την επαγγελματική ικανότητα του αποστολέα. Κάποια από αυτά περιελάμβαναν χαμόγελα και κάποια όχι.



Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν πως οι συμμετέχοντες έκριναν πως τα «προσωπάκια» έδειχναν μειωμένες ικανότητες και δημιουργούσαν πρόβλημα με την ανταλλαγή πληροφοριών. Στα email που δεν είχαν emojis, οι απαντήσεις ήταν πιο λεπτομερείς. Η μελέτη έδειξε ακόμη πως υπήρχε και μια «δόση» σεξισμού από την πλευρά των συμμετεχόντων, οι οποίοι θεώρησαν πως email με emojis στέλνουν οι γυναίκες. iefimerida loading…

