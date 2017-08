Αύγουστος 15th, 2017 by Σταματίνα

Η πόλη είναι γεμάτη από καταστήματα που προσφέρουν ολόφρεσκο παγωτό. Στις βιτρίνες τους φιγουράρει μια ποικιλία από υπέροχες γεύσεις που εξυπηρετεί όλες τις προτιμήσεις και προσφέρει την ευκαιρία των πιο λαχταριστών συνδυασμών, με αποτέλεσμα σχεδόν κανείς να μην μπορεί να τους αντισταθεί. Τι γίνεται όμως όταν αυτή η τόσο δροσιστική απόλαυση του καλοκαιριού καταλήγει σε πονοκέφαλο;



Φυσικά δεν αναφερόμαστε στην υπομονή που θα χρειαστεί να κάνετε συχνά καθώς περιμένετε στην «ουρά», αλλά στον πραγματικό πονοκέφαλο που ταλαιπωρεί πολλούς μετά την κατανάλωση παγωτού. Αν αναρωτιέστε πώς μπορεί να συνδέονται αυτές οι καταστάσεις, οι ειδικοί δίνουν την απάντηση και εξηγούν τι ακριβώς συμβαίνει στον οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα, ο αιφνίδιος πόνος που αισθάνεται κανείς στο κεφάλι όταν καταναλώνει παγωτό λέγεται με επιστημονικούς όρους «sphenopalatine ganglioneuralgia» (Διεθνής Εταιρεία Κεφαλαλγίας) ή αλλιώς, στα ελληνικά «σφηνοϋπερώια γαγγλιονευραλγία» και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: διαρκεί από μερικά δευτερόλεπτα έως και μερικά λεπτά, μπορεί να προκύψει με την κατανάλωση παγωμένου φαγητού ή ποτού και είναι οξύς. Πολλοί αποκαλούν τον πόνο αυτό και «brain breeze» ή «ice-cream headache». Πού οφείλεται αυτή η αιφνίδια και σύντομου χρονικού διαστήματος κεφαλαλγία; Το λεγόμενο «brain freeze» προκαλείται, σύμφωνα με τον Dr. Dwayne W. Godwin από το Wake Forest University School of Medicine, από την αλλαγή της θερμοκρασίας στις αρτηρίες που περνούν από τον ουρανίσκο και μπαίνουν στον εγκέφαλο.



Το παγωμένο φαγητό και ποτό (παγωμένο ερέθισμα) έρχεται σε επαφή με μια περιοχή γεμάτη νεύρα στον ουρανίσκο, ένα από τα οποία είναι γνωστό ως «τρίδυμο» (ένα μεγάλο νευρικό στέλεχος που νευρώνει ολόκληρο το πρόσωπο). Οταν αυξάνεται απότομα η ροή αίματος στην πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία, τότε προκαλείται ταχεία διαστολή και συστολή των αιμοφόρων αγγείων και αυξάνεται η πίεση που ασκείται στους ιστούς του εγκεφάλου. Οι τρεις διακλαδώσεις του τριδύμου που συνεργάζονται για να μεταφέρουν τις πληροφορίες ανάμεσα στον εγκέφαλο και τις διάφορες περιοχές του μπροστινού μέρους του κεφαλιού, κάνουν αισθητό τον πόνο στο μπροστινό τμήμα του κεφαλιού ή στα πλάγια. Τι προτείνουν οι ειδικοί για να αντιμετωπίσετε το brain freeze; Καταναλώστε οτιδήποτε παγωμένο με πολύ αργό ρυθμό ή δοκιμάστε να ακουμπήσετε τη γλώσσα σας στον ουρανίσκο για να επαναφέρεται την ισορροπία στη θερμοκρασία του στόματος. bovary loading…

