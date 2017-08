Αύγουστος 15th, 2017 by Σταματίνα

Η Ανγκελα Μέρκελ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση νέου «κλασικού κουρέματος» του ελληνικού χρέους.



Μιλώντας σε εκδήλωση στο Βερολίνο, η Γερμανίδα καγκελάριος επανέλαβε ότι είναι κάθετα αντίθετη σε ένα «κούρεμα», αλλά σημείωσε ότι μπορεί να συνεχιστούν οι συζητήσεις για ελάφρυνση.



«Η υπερβολική επιείκεια δεν βοηθά τις υπερχρεωμένες χώρες», τόνισε η Μέρκελ, εξηγώντας τη σκληρή στάση απέναντι στη χώρα μας, για την οποία σημείωσε ότι έχει περάσει πολλά. iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Αύγουστος 15th, 2017 at 08:02 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.