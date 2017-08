Αύγουστος 15th, 2017 by Σταματίνα

Η Ουάσιγκτον προτίθεται να περιορίσει την ακτίνα δράσης στις μετακινήσεις των Ρώσων διπλωματών εντός της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών.



Αυτό γράφει η ρωσική εφημερίδα Izvestia σε άρθρο της με τίτλο «κυρώσεις μικρού βεληνεκούς», επικαλούμενη διπλωματικές πηγές στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, οι ρώσοι διπλωμάτες θα μπορούν να μετακινούνται σε μια περίμετρο 16-24 χιλιομέτρων, σε σχέση με την περίμετρο των 40 χιλιομέτρων μέσα στην οποία έχουν δικαίωμα να μετακινούνται σήμερα. Εκτός των άλλων η Ουάσιγκτον θα εφαρμόσει την διαδικασία της υποχρεωτικής κοινοποίησης, σύμφωνα με την οποία όσοι εργάζονται στην ρωσική διπλωματική αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ θα πρέπει, σε περίπτωση που θέλουν να επισκεφθούν κάποιο προορισμό, να ενημερώνουν το Στέητ Ντιπάρτμεντ, τρεις εργάσιμες μέρες πριν αναχωρήσουν για τον εν λόγω προορισμό, ο οποίος θα βρίσκεται σε απόσταση που δεν θα υπερβαίνει την απόσταση που θα καθορίσει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών για τις μετακινήσεις τους.



Σύμφωνα με τον Ρώσο πρώην υφυπουργό Εξωτερικών και πρώην αναπληρωτή του Γ.Γ του ΟΗΕ, Σεργκέι Ορντζονικίτζε, η επιβολή παρόμοιων περιορισμών είναι πολύ πιθανή, ενώ εκφράζει την πεποίθηση ότι θα προκαλέσει την απάντηση της Μόσχας με την λήψη νέων μέτρων κατά των αμερικανών διπλωματών στην Ρωσία. Μετά την πρόσφατη απόφαση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών να περιορίσει με εντολή του προέδρου Πούτιν, στους 455 των αριθμό των αμερικανών διπλωματών και εργαζομένων, από 1ης Σεπτεμβρίου, η Μόσχα εικάζει ότι θα επακολουθήσει η αμερικανική απάντηση, μετά την δήλωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι απάντηση στις ρωσικές κυρώσεις υπάρχει και θα την ανακοινώσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. AΠΕ-ΜΠΕ, Izvestia loading…

