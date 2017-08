Αύγουστος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πόντιοι απ’όλο τον κόσμο τιμούν την Παναγία Σουμελά Κόσμος απ’όλα τα σημεία του πλανήτη κατέφτασε και φέτος στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά στο Ορος Βέρμιο προκειμένου να τιμήσουν την Παναγιά των Ποντίων. Εδώ και μέρες πολλοί είναι αυτοί που έχουν κατασκηνώσει στο δάσος της γύρω περιοχής για να κάνουν πράξη το τάμα τους, να προσκυνήσουν την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά και ευλαβικά να συμμετέχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις, αλλά και στα δρώμενα που θα ακολουθήσουν. Χθες το απόγευμα, τελέστηκε ο Εσπερινός και ακολούθησε η λιτανεία της Ιεράς Εικόνας και του Επιταφίου.



Σήμερα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ το παρών θα δώσουν εκπρόσωποι της πολιτικής, πολιτιστικών συλλόγων και στρατιωτικής ηγεσίας. Και ως είθισται, η μέρα θα συνεχιστεί με ποντιακούς ήχους. Τραγούδια και χορός που υμνούν τους προγόνους των Ποντίων και την Παναγιά.

