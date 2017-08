Αύγουστος 15th, 2017 by Σταματίνα

Πόσες φορές δεν έχετε «κατηγορήσει» το μεταβολισμό σας, όταν οι προσπάθειες σας να μειώσετε το σωματικό σας βάρος και να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση πέφτουν στο κενό; Πράγματι, ενώ κάποιος έχει αποφασίσει να ακολουθήσει πολύ υγιεινές επιλογές στην καθημερινότητα του, να καταναλώνει δηλαδή θρεπτικές και χαμηλής θερμιδικής αξίας τροφές και να γυμνάζεται, μπορεί να μην παρατηρεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και αυτό να οφείλεται στο μεταβολισμό του, ο οποίος διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και σύμφωνα με τους ειδικούς, επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες.



Η διαδικασία λοιπόν αξιοποίησης της τροφής που καταναλώνει κανείς επηρεάζεται από την ηλικία, την κληρονομικότητα, τη σωματική δραστηριότητα, τις ορμόνες, αλλά και από ακόμα έναν παράγοντα, που ίσως δεν έχετε φανταστεί. Ποιος είναι αυτός; Ερευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Touro της Καλιφόρνια από τον καθηγητή Jean-Marc Schwarz και τους συνεργάτες του και δημοσιεύθηκε στο The Journal of the American Osteopathic Association αποκάλυψε, ότι ο ένοχος που πολλοί αγνοούν είναι η φρουκτόζη, κυρίως με τη μορφή του σιροπιού καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης. Στην έρευνα αυτή πήραν μέρος 40 υπέρβαρα παιδιά ηλικίας 9-18 ετών, από τα οποία οι ειδικοί ζήτησαν να «κόψουν» την κατανάλωση φρουκτόζης για μόλις εννιά ημέρες. Στο διάστημα αυτό τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση στη χοληστερόλη, μείωση στην αρτηριακή πίεση αλλά και στα επίπεδα του λίπους στο συκώτι, καθώς και την αντίσταση στην ινσουλίνη. Τόσο ο καθηγητής Jean-Marc Schwarz, όσο και οι συνεργάτες του υποστήριξαν πως ο αποκλεισμός της φρουκτόζης από τις καθημερινές διατροφικές συνήθειες μπορεί να καταπολεμήσει την παχυσαρκία, τη λιπώδη διήθηση ήπατος και το διαβήτη χωρίς τη χρήση φαρμάκων. «Η αφαίρεση της ζάχαρης από τη διατροφή των παιδιών με παχυσαρκία για μόνο εννέα ημέρες μείωσε σταθερά το DNL (de novo λιπογένεση) και το λίπος στο ήπαρ και βελτίωσε τον μεταβολισμό της γλυκόζης και των λιπιδίων», σχολίασε ο καθηγητής Jean-Marc Schwarz.



Το χαρακτηριστικό της φρουκτόζης είναι ότι μεταβολίζεται σε λίπος πολύ πιο γρήγορα απ’ότι η γλυκόζη. Το ήπαρ στη συνέχεια εκκρίνει το λίπος και αυτό αποθηκεύεται στις λιπαποθήκες του σπλαχνικού λίπους, αυξάνοντας το σωματικό βάρος. Την ίδια στιγμή, η φρουκτόζη κάνει τον εγκέφαλο να σκέφτεται, ότι το σώμα λιμοκτονεί, ρίχνει το άτομο σε λήθαργο και αποτρέπει από τη σωματική δραστηριότητα. Πού βρίσκεται όμως η φρουκτόζη, την οποία κανείς μπορεί να καταναλώνει ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνει; Με βάση στοιχεία της Daily Mail, η φρουκτόζη, κυρίως με τη μορφή του σιροπιού καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, βρίσκεται στο 75% των συσκευασμένων τροφών και ποτών, μιας και είναι φθηνότερη αλλά και κατά 20% πιο γλυκιά απ’ ότι η απλή ζάχαρη. Η φρουκτόζη είναι υπεύθυνη για την παχυσαρκία και μια σειρά προβλημάτων υγείας. Αν θέλετε να εκτοξεύσετε το μεταβολισμό σας στα ύψη σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, δεν έχετε παρά να αποφύγετε την κατανάλωσή της. bovary loading…

This entry was posted on Τρίτη, Αύγουστος 15th, 2017 at 17:02 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.