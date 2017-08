Αύγουστος 15th, 2017 by Σταματίνα

Αν ο καιρός που όλα κυλούσαν ρόδινα στην ερωτική σας ζωή αποτελεί πια παρελθόν και η πρώτη σας σκέψη είναι να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό σεξολόγο, που θα σας δώσει κατευθύνσεις και θα σας βοηθήσει να βρείτε μια λύση στο πρόβλημα, τότε καλύτερα να το σκεφτείτε ξανά, πριν τον επισκεφτείτε.



Γιατί, πώς θα αντιδρούσατε άραγε αν σας ζητούσε να βγάλετε τα ρούχα σας μπροστά του και να δοκιμάσετε να φτάσετε μόνοι σας στην κορύφωση; Μοιάζει παράξενο ίσως και σοκαριστικό, αλλά υπάρχει πράγματι μια γυναίκα η οποία πληρώνεται για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Ο λόγος για την GP registrar και Sexological Bodywork (σωματική εκπαιδεύτρια του σεξ που μαθαίνει σε ζευγάρια, ομάδες ή singles να κατευθύνουν τη σεξουαλική τους εξέλιξη, να γνωρίσουν τα πάντα για το σώμα τους, το σεξ και τις ανησυχίες τους επάνω σε αυτό) Kim Nguyen από το Gold Coast της Queensland, η οποία προσφέρει σεξουαλική εκπαίδευση σε ενηλίκους μέσα από συνεδρίες που διαρκούν συνήθως μιάμιση ώρα.



Κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας η ειδικός Kim Nguyen παρακολουθεί τους ενήλικες πελάτες της να αυνανίζονται και πληρώνεται 1.5 ευρώ το λεπτό για αυτό. Πριν ξεκινήσει όλη η διαδικασία αυτή, η σεξολόγος κουβεντιάζει με κάθε πελάτη και τον αφήνει να επιλέξει αν θα βγάλει τα ρούχα του ή όχι. Πέρα από αυτή τη «χειρωνακτική διαδικασία» εκείνη καλείται να μιλήσει μαζί τους για όλες τις κρυφές φαντασιώσεις των πελατών και η ειδικός αποκαλεί την περίεργη πρακτική που ακολουθεί στη δουλειά της «safe zone», διότι, όπως εξηγεί «είναι ένας χώρος όπου οι άνθρωποι μπορούν ανοιχτά να ανακαλύψουν τον ερωτισμό τους.» Η Kim Nguyen υποστηρίζει, πως μπορεί να βοηθήσει τόσο αυτούς που είναι single, όσο και τα ζευγάρια είτε με ιδιωτικές συναντήσεις είτε μέσα από συνεδρίες μέσω Skype. «Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι ταυτόχρονα υπερ-σεξουαλική και σεξουαλικά καταπιεσμένη. Ο ρόλος μου λοιπόν είναι να δημιουργήσω έναν ανοιχτό και υποστηρικτικό χώρο για τους πελάτες που θέλουν να μάθουν τα πάντα για το σώμα τους και τη διέγερση τους», λέει. Οσο για την τεχνική που χρησιμοποιεί για να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους να βρουν τη χαμένη τους σεξουαλικότητα, αυτή είναι βιωματική, αφού βασίζεται στη λειτουργία του σώματος και οι πελάτες μαθαίνουν για την αφή, την χαρτογράφηση σώματος, τον οργασμό, την αναπνοή και τον αυνανισμό πάντοτε υπό τις δικές της οδηγίες. «Αυτό που θεωρώ πιο ενδιαφέρον είναι οι άνδρες οι οποίοι δεν μπορούν να φτάσουν σε οργασμό ή να εκσπερματίσουν όταν έρχονται σε επαφή με μια σύντροφο, καθώς έχουν συνηθίσει στο πορνό και τη φαντασίωση για να φτάσουν στην κορύφωση. Δηλαδή αυτό που τους συμβαίνει, είναι ότι το μυαλό τους είναι συνδεδεμένο με συγκεκριμένα ερεθίσματα που τους διεγείρουν. Οι συνεδρίες του Sexological Bodywork χρησιμοποιούν τεχνικές που κάνουν reset στο νευρικό σύστημα, ώστε να μπορέσουν αυτοί να βιώσουν τη διέγερση χωρίς φαντασίωση. Η Kim Nguyen αποφάσισε να ασχοληθεί με το Sexological Bodywork, όταν συνειδητοποίησε μέσα από τη δική της προσωπική εμπειρία, ότι ήταν λάθος να πιστεύει ότι το καλό σεξ αφορά μόνο την ικανοποίηση των αντρών. bovary loading…

