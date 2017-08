Αύγουστος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Ελληνική Αστυνομία δίνει χρήσιμες συμβουλές για το τι πρέπει να προσέξετε αφήνοντας το σπίτι σας για να μην πέσετε θύμα ληστείας όσο είστε εκτός σπιτιού και στις διακοπές. Πριν φύγετε για διακοπές βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού σας είναι καλά ασφαλισμένα.

Ενημερώστε για την απουσία σας µόνο συγγενικά και φιλικά σας πρόσωπα ή τους γείτονές που εμπιστεύεστε, για να επιβλέπουν την οικία σας και αν υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι και το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Μην αφήνετε σηµειώµατα για το πότε πρόκειται να επιστρέψετε ή για το πόσο καιρό θα απουσιάζετε.

Μην αφήνετε μηνύματα έξω από την πόρτα ή γραμματοκιβώτια υπερπλήρη από έντυπα και περιοδικά στο κεφαλόσκαλο. Είναι «κράχτες» της απουσίας σας. Αποφύγετε επίσης να αφήνετε σκάλες, έπιπλα ή άλλα ογκώδη πράγματα στον κήπο σας, που θα βοηθήσουν τον επίδοξο δράστη στην αναρρίχησή του.

Το σπίτι ή το διαμέρισμα σας να µην δείχνει «εντελώς κλειστό», υποδηλώνοντας έτσι την απουσία σας.

Τοποθετήστε, εάν είναι δυνατόν, χρονοδιακόπτη αυτόµατου φωτισµού.

Ενεργοποιείστε, αν υπάρχει, το σύστημα συναγερμού.

Μην αφήνετε μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας στο σπίτι σας.

Σε περίπτωση που ενημερωθείτε από γείτονες, φιλικά ή συγγενικά σας πρόσωπα ότι παρατηρούν κάτι ύποπτο στην οικία σας µη διστάσετε να ειδοποιήστε το «100» ή το Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής σας.

Σε περίπτωση κλοπής ειδοποιήστε το «100» ή το Τµήµα Ασφαλείας της περιοχής σας.

Στο ταξίδι Μην αφήνετε ποτέ εκτεθειμένα τσάντα, πορτοφόλι, χρήματα, πιστωτικές κάρτες, γυαλιά ηλίου, κλειδιά μηχανής ή αυτοκινήτου, όπου κι αν βρίσκεστε.

Μην αφήνετε ποτέ ασυνόδευτες τις αποσκευές σας, παρά μόνον όταν μπορείτε να τις ασφαλίσετε σε κάποιο χώρο υποδοχής.

Σε περίπτωση μετακινήσεών σας με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μην έχετε μαζί σας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σου στα Μηχανήματα Ανάληψης Χρημάτων (ΑΤΜ), με μεγάλη προσοχή και διακριτικότητα.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε δικό σας μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητο ή μηχανή), μην αφήνετε πολύτιμα αντικείμενα σ’ αυτό ή τοποθετήστε αυτά σε μη ορατό σημείο.

Μην αφήνετε ποτέ τα κλειδιά της μηχανής ή του αυτοκινήτου σας επάνω σ’ αυτά, ακόμη και εάν πρόκειται να λείψετε για ελάχιστο χρόνο.

Να φροντίζετε πάντοτε να παρκάρετε σε οδούς, εάν είναι δυνατόν καλά φωτιζόμενες τις νυκτερινές ώρες και ποτέ σε ερημικά μέρη. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάτε να ενεργοποιείτε το σύστημα συναγερμού, εφόσον διαθέτετε. Στη διαμονή Να ασφαλίζετε κατά την έξοδό σας, το δωμάτιο του ξενοδοχείου ή το ενοικιαζόμενο δωμάτιο – διαμέρισμα όπου διαμένετε, ακόμη και εάν λείψετε για ελάχιστο χρόνο.

Να εξασφαλίζετε την τοποθέτηση σε ασφαλές μέρος, στο χώρο της διαμονής σας, των χρημάτων ή των αντικειμένων αξίας που δεν θα χρειαστείτε στην έξοδό σας.

Στην παραλία Στην παραλία, μην αφήνετε ποτέ ανεπιτήρητα τα προσωπικά σας αντικείμενα (πορτοφόλι, γυαλιά ηλίου, κινητό, φωτογραφική μηχανή, κλειδιά, ενδύματα). Στη διασκέδαση Στην διασκέδασή σας σε Κέντρα – Bar – Καφετερίες – Εστιατόρια – υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων, μην αφήνετε ποτέ το πορτοφόλι, τα γυαλιά ηλίου, το κινητό, τα κλειδιά σας έκθετα επάνω σε τραπέζι, καθώς και τη ζακέτα ή το σακάκι σας, τη τσάντα ή το τσαντάκι μέσης επάνω σε διπλανά καθίσματα ή κρεμασμένα σε αυτά.

