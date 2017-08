Αύγουστος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Γέμισε ανθρώπους το ερημωμένο χωριό της Γεωργίτσας, καθώς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, λειτούργησε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γεωργίτσας το Σάββατο 12 Αυγούστου 2017.



Ήταν μία πραγματικά πανηγυρική Θεία Λειτουργία με τη συμμετοχή πολλών ιερέων και πλήθους πιστών, μεταξύ των οποίων ο βουλευτής Γρεβενών κ. Χρήστος Μπγιάλας καθώς και Δημοτικοί άρχοντες των Γρεβενών.

Μετά την Θεία Λειτουργία στήθηκε γιορτινό νηστήσιμο τραπέζι για όλο τον κόσμο.

