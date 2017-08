Αύγουστος 14th, 2017 by Σταματίνα

Ανησυχητικά είναι τα σημάδια για τα έσοδα από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, καθως τον Ιούλιο η μαύρη τρύπα έφθασε στα 730 εκατ. ευρώ. Η υστέρηση αποδίδεται κυρίως στο γεγονός της αποχής των φορολογουμένων από την πληρωμή της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος, ενώ η αγωνία επιτείνεται καθώς τους επόμενους μήνες το ημερολόγιο πληρωμών θα είναι βαρύ, με ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, τις υπόλοιπες δόσεις φόρου εισοδήματος αλλά και τις δηλώσεις ΦΠΑ.



Η ενημέρωση του ΥΠΟΙΚ για την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017 έχει ως εξής: «Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.322 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1.676 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2.280 εκατ. ευρώ του ΜΠΔΣ 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.053 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.715 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2.098 εκατ. ευρώ.



Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 27.342 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 610 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26.277 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 656 εκατ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.307 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 373 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.934 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.065 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 46 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.167 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 663 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.939 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 730 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 228 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων του Ιουλίου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 465 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 240 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (225 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017 ανήλθαν στα 28.663 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.569 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (30.232 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27.549 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.047 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 199 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 99 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 302 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 501 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 234 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 85 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 42 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 67 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.114 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 522 εκατ. ευρώ. Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.892 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 126 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.687 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 103 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 206 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 228 εκατ. ευρώ». iefimerida loading…

