Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται ότι πιστώθηκαν οι λογαριασμοί των δικαιούχων πληρωμής των ενστάσεων της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» έτους 2014 με ποσό οικονομικής ενίσχυσης ύψους 132.068,22€ .

Γρεβενά 11-08-2017.

Ο Δ/ντής

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Νικόλαος Τάκας

