Αύγουστος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δραματικές διαστάσεις πήρε η κατάσταση στον Κάλαμο, όπου η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής μαίνεται ανεξέλεγκτη. Η φωτιά έφθασε και στο Βαρνάβα και συνεχίζει ανεξέλεγκτα το καταστροφικό της έργο με κατεύθυνση ταυτόχρονα προς το Καπανδρίτι και το Σέσι Γραμματικού. Νωρίτερα η πυρκαγιά πέρασε από τον οικισμό Μετόχι ενώ πλησίασε επικίνδυνα και το στρατόπεδο του Βαρνάβα όπου όμως δεν έφτασε καθώς μεγάλο μέρος των δυνάμεων της πυροσβεστικής και του στρατού κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της. Ωστόσο όπως δήλωσε ο γγ Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η φωτιά έχει πολύ μεγάλη δύναμη και έχει «απλωθεί» σε μεγάλη έκταση λόγω της πυκνής καύσιμης ύλης και των ανέμων που αλλάζουν κατεύθυνση συνεχώς. Αυτή την ώρα στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 Μποφόρ αλλά λόγω της φωτιάς στο κομμάτι που καίγεται η ισχύς τους είναι μεγαλύτερη. «Καίγονται τα πάντα» δήλωσε χαρακτηριστικά λίγο πριν τις 6 το πρωί η πρόεδρος της κοινότητας Βαρνάβα Χαραλαμπία Ασημακοπούλου.

Όπως εξήγησε το κύριο μέτωπο της φωτιάς είναι αυτό που κατευθύνεται προς την παραλία με κατοίκους της περιοχής να εκφράζουν την ανησυχία για το ενδεχόμενο η φωτιά να «περάσει» προς το Γραμματικό. Σύμφωνα με την κυρία Ασημακοπούλου οι περισσότεροι κάτοικοι του Βαρνάβα έχουν συγκεντρωθεί στην εκκλησία του χωριού που είναι ασφαλής από το πύρινο μέτωπο. Το πύρινο μέτωπο που απειλεί τον Βαρνάβα, σύμφωνα με την πρόεδρο της κοινότητας, είναι αυτό που ξεκίνησε από τους Αγίους Αποστόλους καταστρέφοντας αρκετά σπίτια. ««Όταν ξεκίνησε η φωτιά στους Αγίους Αποστόλους στις 5 το απόγευμα της Κυριακής ήρθε μόνο ένα ελικόπτερο και ήταν για γέλια η κατάσταση, γύρισε ο αέρας και τέρμα» περιέγραψε η κυρία Ασημακοπούλου για ό,τι συνέβη τις προηγούμενες ώρες. Από την πλευρά της η κ. Τσούπρα, εντεταλμένη σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής, μιλώντας στο ΣΚΑΪ, σε ότι αφορά τον Βαρνάβα τόνισε ότι σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός στην περιοχή του Βαρνάβα, αν και υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, τονίζοντας, ωστόσο, ότι τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς. Στην περιοχή του Καλάμου από τη νύχτα άρχισαν να πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ που προώθησαν τη φωτιά προς το Μικροχώρι, τον Βαρνάβα και το Καπανδρίτι ενώ νωρίτερα οι φλόγες είχαν φτάσει σχεδόν στην παραλία. Η φωτιά στον Κάλαμο, ενώ αργά το απόγευμα έμοιαζε να έχει καλύτερη εικόνα γύρω στις 9 το βράδυ αναζωπυρώθηκε τα μέτωπα πολλαπλασιάστηκαν και η πυρκαγιά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις από εκείνη την ώρα και ακολούθως, κατά τη διάρκεια της νύχτας και καθώς δεν μπορούσαν να βοηθήσουν την κατάσταση τα εναέρια μέσα κατάσβεσης. Τα πρώτα πυροσβεστικά αεροσκάφη, δύο καναντέρ άρχισαν να επιχειρούν με το πρώτο φως, στις 06:23 στο Βαρνάβα για τις πρώτες ρίψεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ισχυρές επιγειες δυνάμεις πυρόσβεσης που δίνουν μάχη με τις φλόγες προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 67 οχήματα της πυροσβεστικής με 136 άνδρες και 59 άτομα πεζοπόρο. Επίσης στην επιχείρηση κατάσβεσης επικουρούν και 15 οχήματα εθελοντών, 13 του δήμου Ωροπού και της περιφέρειας Αττικής αλλά και 6 της ΕΥΔΑΠ, αλλά και 3 χωματουργικά. Η δραματική έκκληση για εκκένωση οικισμών Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Δήμος Ωρωπού έβγαλε έκτακτη καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τους οικισμούς για την δική τους ασφάλεια και για τη διευκολυνση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Στην ανακοίνωση, η οποία έχει αναρτηθεί και στο διαδίκτυο, αναφέρεται: «Κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παρακαλούνται οι κάτοικοι των περιοχών Αγκώνας, Βλαστού, Κυψέλης, Πανοράματος, Αγίας Βαρβάρας και όλων των οικισμών πέριξ των Αγίων Αποστόλων όπως εκκενώσουν άμεσα τα σπίτια τους λόγω επικινδυνότητας της πυρκαγιάς, και να κατευθυνθούν παραλιακά». Ταυτόχρονα κάνει έκκληση σε όσους είναι στην παραλία να απομακρύνονται για να διευκολύνουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων. Κατά ορισμένες πληροφορίες που μεταδόθηκαν νωρίτερα, το έργο ενημέρωσης των κατοίκων ανέλαβαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, καλώντας τους να φύγουν από τις οικίες τους με μεγάφωνα ή ακόμα και φωνάζοντας. Απο πλευράς Πυροσβεστικής, όπως είπε η εκπρόσωπος Σταυρούλα Μαλλίρη, δεν έχει εκδοθεί κάποια απόφαση εκκένωσης της περιοχής, αλλά οι οδηγίες προς όλους είναι να παραμείνουν σε απόσταση, ενώ δυνάμεις της Αστυνομίας βρίσκονται στην Περαλά και στους κόμβους γύρω απο την πυρκαγιά για να κατευθύνουν όσους κινούνται στην περιοχή. Ωστόσο, η κατάσταση ήταν και είναι πολύ δύσκολη, με χιλιάδες ντόπιους και τουρίστες να βρίσκονται σε απόγνωση. Οι φόβοι για τις ανθρώπινες ζωές και ο κίνδυνος μπλακ άουτ Εντωμεταξύ, κατά τη διάρκεια της νύχτας από τοπικούς παράγοντες εκφράζονταν φόβοι ακόμη και για κίνδυνο ανθρώπινων ζωών. Σύμφωνα, με τον κ. Πέππα, δημοτικό σύμβουλο Ωρωπού, που μίλησε στον ΣΚΑΪ στις 12:37 μετά τα μεσάνυχτα, και καθώς η φωτιά κατέβαινε προς την παραλία, όπου βρίσκονται οι περισσότεροι από τους κατοίκους και τους τουρίστες, ο ίδιος εκτίμησε ότι ίσως υπάρξει και κίνδυνος για ζωές ανθρώπων. Την ίδια ώρα, κατά πληροφορίες, κύκλοι από τη ΔΕΗ εξέφραζαν φόβους για ολικό μπλακ άουτ στην Ανατολική Αττική, καθώς η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη και απειλεί κεντρικούς πυλώνες της ΔΕΗ. Αν, παρ’ ελπίδα, συμβεί κάτι τέτοιο, θα επηρεαστούν χιλιάδες κάτοικοι των περιοχών της Ανατολικής Αττικής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Ωρωπού Αργά το βράδυ της Κυριακής, η Περιφέρεια Αττικής ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Ωρωπού. Κάτι που έγινε, καθώς ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης, μιλώντας αργά το βράδυ στην τηλεόραση της ΕΡΤ-1, ανέφερε ότι έκανε δεκτό το αίτημα της περιφερειάρχου Αττικής Ρένας Δούρου και κηρύσσει τον δήμο Ωρωπού σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Εντωμεταξύ, σε διακοπές της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του Καλάμου, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που είναι σε πλήρη εξέλιξη, προχώρησε η Αστυνομία. Συγκεκριμένα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον κόμβο Καπανδριτίου – Μικροχωρίου, στην συμβολή παραλιακής Αγίων Αποστόλων και επαρχιακής Καλάμου και στην συμβολή της λεωφόρου Μαρκοπούλου με την παραλιακή Αγίων Αποστόλων. Νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής, η Πυροσβεστική αναγκάστηκε να βγάλει πανικοβλημένους ανθρώπους μέσα από τις κατοικίες τους, για να μην εγκλωβιστούν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπήρχαν έως αργά το βράδυ της Κυριακής έχουν καεί τουλάχιστον είκοσι σπίτια, ενώ πολλά ακόμα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Εκτιμάται ωστόσο ότι ο αριθμός αυτός θα είναι μεγαλύτερος καθώς η φωτιά έκαιγε κατά τη διάρκεια της νύχτας και καίει ανεξέλεγκτη.

Ο κακός συντονισμός Ενδεικτικό του κακού συντονισμού είναι ότι ενώ η φωτιά έκαιγε από τις 4 περίπου το απόγευμα της Κυριακής, μόλις λίγο μετά τις 6.30 μ.μ. εμφανίστηκε ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος καναντέρ για να συνδράμει στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς. Κάτοικοι αλλά και τοπικοί φορείς καταγγέλλουν ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση του κρατικού μηχανισμού για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ κάνουν λόγο για εμπρησμό. Εκκενώθηκαν κατασκηνώσεις, στο νοσοκομείο ο υποστράτηγος Γιόβας Επίσης, εκκενώθηκαν δύο παιδικές κατασκηνώσεις, με συνολικά 320 παιδιά, που βρίσκονται κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς. Πρόκειται για τις κατασκηνώσεις «Kinderland» και «Αναγέννηση». Την ίδια ώρα, ανώτατος αξιωματικός της Πυροσβεστικής, ο υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γιόβας, τραυματίστηκε την ώρα που έδινε μάχη με τις φλόγες στον Κάλαμο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ο κ. Γιόβας συντόνιζε το έργο της κατάσβεσης και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι λόγω της μεγάλης έντασης ένιωσε αδιαθεσία και χρειάστηκε η μεταφορά του στο στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε προληπτικά σε ιατρικές εξετάσεις. H φωτιά όπως φαινόταν από το Αλιβέρι στην Εύβοια: Oρατή από την Αθήνα η φωτιά στον Κάλαμο Πηγή: | iefimerida.gr

This entry was posted on Δευτέρα, Αύγουστος 14th, 2017 at 07:24 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.