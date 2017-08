Αύγουστος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πόλο, η Εθνική Νέων κέρδισε στα πέναλτι την Κροατία και κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο! Όλα κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι διεθνείς μας ήταν πιο εύστοχοι, κατάφεραν να πάρουν τη νίκη και να αναρριχηθούν στην κορυφή του κόσμου.

Η Εθνική μας, ενώ ήταν συνεχώς πίσω στο σκορ, κατάφερε λίγο πριν από το τέλος του 4ου οκταλέπτου να πάρει κεφάλι στο σκορ. Και ενώ όλα έδειχναν ότι θα πάρει τη νίκη, δύο δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη οι Κροάτες ισοφάρισαν στον παίκτη παραπάνω σε 7-7 και έστειλαν το ματς στα πέναλτι. Εκεί οι Έλληνες παίκτες ήταν πιο ψύχραιμοι και με σκορ 5-3 κατέκτησαν την κούπα! Είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο που κατακτά η Ελλάδα σε αυτή την κατηγορία Εθνικών ομάδων, μετά το 2001 στην Κωνσταντινούπολη και στον τελικό κόντρα στη σημερινή αντίπαλό της. Σε τελικό έχει φτάσει άλλες δύο φορές, όπου κατέκτησε το ασημένιο, το 1995 στη Γαλλία (ηττήθηκε από την Ουγγαρία) και το 2011 στην Κροατία (ηττήθηκε πάλι από την Κροατία). Το οκτάλεπτα: 1-2, 1-2, 2-1, 3-2 Tα πέναλτι 1-0 Τρούλος

1-1 Ντάσιτς

2-1 Παπαναστασίου

2-1 Λάζιτς στο δοκάρι

3-1 Γαρδίκας

3-2 Μπούιτς

4-2 Μασμανίδης

4-3 Μέρτσερ

5-3 Γιουβέτσης

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Σερβία, που νίκησε στον μικρό τελικό την Ουγγαρία 12-11. iefimerida

