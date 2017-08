Αύγουστος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την ημέρα του 15Αυγουστου, ο Star-fm θα μεταδώσει στις 08:00 π.μ. σε ζωντανή σύνδεση με την Τήνο, την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της Ευαγγελιστρίας Τήνου.

Μείνετε συντονισμένοι.

Ακούστε μας μέσω διαδικτύου και από εδώ



