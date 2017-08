Αύγουστος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συμβουλές για τις γυναίκες Χαλαρή από την αλμύρα, τον ήλιο, τη θάλασσα. Ρομαντική από τα ηλιοβασιλέματα. Χωρίς το άγχος της καθημερινότητας και των υποχρεώσεων. Το φλερτ ευδοκιμεί το καλοκαίρι και είναι μια τονωτική ένεση για την αυτοπεποίθησή σου, αλλά και μια καλή ευκαιρία να σταματήσεις να είσαι single. Το φλερτ όμως, όπως και αρκετά άλλα πράγματα σε αυτήν τη ζωή, έχει τους κανόνες του. Γιατί μπορεί θεωρητικά να είναι ένα “παιχνίδι”, θέλει όμως και την τέχνη του. Η ψυχολόγος Χρυσούλα Μαυράκη μας δίνει τις απαραίτητες οδηγίες “χρήσεως” και “καταχρήσεως”. Κοινώς, τι να κάνεις και τι να μην κάνεις, ώστε το φλερτ σου να έχει θετικά αποτελέσματα.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΛΕΡΤ

1. Να είμαστε διακριτικές όταν φλερτάρουμε. Δεν χρειάζεται να καταλάβει όλο το μαγαζί ότι την πέφτουμε στον απέναντι. Κομψά, διακριτικά και με στιλ. Οτιδήποτε άλλο μαρτυρά απόγνωση και κακό γούστο. Δεν θέλουμε! 2. Να είμαστε προσεκτικές. Απαγορεύεται να την πέφτουμε σε αγόρι που συνοδεύεται ή που δείχνει με τη σειρά του ότι έχει μαγευτεί από τα μάτια της απέναντι. Έχει κάνει τις επιλογές του κι οφείλουμε να τις σεβαστούμε. 3. Να κάνουμε φλερτ έξυπνο, πνευματώδες και ευφυές. Κοινοτοπίες του στιλ: “σε έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω” ανήκουν σε άλλες γενιές. Η σπιρτάδα πάντα ανταμοίβεται. Το ίδιο και το χιούμορ -δυνατό χαρτί! 4. Να είμαστε αυθεντικές και γνήσιες. Παρουσιάζουμε τον αληθινό μας εαυτό και όχι μια ψεύτικη εικόνα. Γιατί κάπου παρακάτω θα μας γυρίσει μπούμερανγκ. 5. Ξέρουμε που να σταματάμε. Ακόμα και στο φλερτ υπάρχουν όρια.

ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΛΕΡΤ

1. Δεν πρέπει να είμαστε πολύ τολμηρές όταν φλερτάρουμε γιατί δίνουμε λάθος εντύπωση. Την οποία επίσης θα “πληρώσουμε” παρακάτω. 2. Δεν πρέπει να φλερτάρουμε όταν δεν είμαστε απόλυτα νηφάλιες και με αυτοέλεγχο. Το οινόπνευμα καταστρέφει το πνεύμα και θα δείχνουμε χαζές και ανόητες. 3. Δεν πρέπει να επιμένουμε όταν βλέπουμε ότι ο άλλος δεν ανταποκρίνεται. Ναι, θίγεται ο εγωισμός μας, αλλά καλό είναι να “αποσυρόμαστε” πριν θιχτεί και η αξιοπρέπειά μας. 4. Δεν πρέπει να δείχνουμε όλα τα χαρτιά μας από την πρώτη στιγμή γιατί χαλάει όλη η μαγεία και το μυστήριο. 5. Δεν πρέπει να φέρνουμε τον άλλον σε δύσκολη θέση με το να είμαστε πιεστικές και πολύ επιθετικές. Τα αγόρια δεν μας θέλουν πολύ επιθετικές. Προτίμησε να είσαι φιλική, ευχάριστη, θηλυκή και χαμογελαστή. Αρκεί για να γίνει η αρχή. Μην ξεχάσεις σε όλα τα παραπάνω, να προσθέσεις και τη βοήθεια της γλώσσας του σώματος. Η στάση σου να είναι θηλυκή, σέξι, προσεγμένη. Να τον αγγίζεις διακριτικά, να αγγίζεις τα μαλλιά σου (αρέσει στους άντρες), να γελάς, να χαμογελάς, να τον κοιτάς στα μάτια… Να μην μιλάς ασταμάτητα, να του δίνεις την ευκαιρία να μιλήσει για τον εαυτό του (αρέσει στους άντρες αυτό), να χρησιμοποιείς το χιούμορ σου. Να είσαι ειλικρινής, να μην παρασύρεσαι από την αυθορμητισμό σου, να έχεις αυτοέλεγχο και όλα θα πάνε καλά. Enjoy! tlife

