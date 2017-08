Αύγουστος 14th, 2017 by Σταματίνα

Αν παραγγείλει κανείς σήμερα το πιο μικρό και βέβαια το οικονομικά πιο προσιτό μοντέλο της Tesla, το Model 3, θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον από 12 έως 18 μήνες προκειμένου να το παραλάβει.



Μέχρι τώρα με Model 3 κυκλοφορούν μόλις 30 πελάτες της αμερικάνικης εταιρείας, τα αυτοκίνητα των οποίων παραδόθηκαν σε ειδική τελετή που οργανώθηκε τον προηγούμενο μήνα -κυρίως για να καθησυχαστούν οι επενδυτές της Tesla Motors.



Στην πράξη υπάρχει μεγάλο θέμα με την παραγωγή, η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί την πολύ μεγάλη ζήτηση, γεγονός που ανάγκασε τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Elon Musk να παραδεχτεί πως συνολικά 63.000 παραγγελίες του Model 3 έχουν ακυρωθεί, ακριβώς λόγω αυτής της μεγάλης καθυστέρησης στις παραδόσεις. Έτσι ο συνολικός αριθμός τους έχει μειωθεί από τις 518.000 στις 455.000, που εξακολουθούν να παραμένουν ιδιαίτερα πολλές. Βέβαια το ζητούμενο για την Tesla είναι να μην υπάρξουν περαιτέρω απώλειες, ειδικά τώρα που οι μεγάλες και καταξιωμένες αυτοκινητοβιομηχανίες μπαίνουν δυνατά στην ηλεκτροκίνηση. iefimerida loading…

