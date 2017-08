Αύγουστος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με αυστηρή γλώσσα, ο γνωστός Αθλητικογράφος των Γρεβενών, Κώστας Μάρκου, μιλώντας την Δευτέρα στον Star-fm, καταφέρεται κατά της διοίκησης της ομάδας του Πυρσού για τους (όπως υποστηρίζει) λάθος χειρισμούς που έκανε αναφορικά με την «κάθοδό» της στην Γ Εθνική κατηγορία. Αναφέρθηκε όμως και στο 2ο τουρνουά ποδοσφαίρου που έγινε με πρωτοβουλία του Κώστα Παλάσκα στους Φιλιππαίους Γρεβενών.

Ακούστε: http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/08/markoy-14-8-17-l.mp3 Αρχείο mp3 Στην ανακοίνωσή του ο Πυρσός αναφέρει: Η διοίκηση του ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, δεν θα δηλώσει συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα και θα αγωνιστεί και φέτος στην Α’ κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος Η ανακοίνωση του Σωματείου

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω ανωτέρας βίας και οικονομικών προβλημάτων, το σωματείο ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής κατηγορίας. Το ΔΣ και το ποδοσφαιρικό τμήμα τής ομάδας, θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες στον μοναδικό φορέα που μπορούσε να σταθεί δίπλα στην ομάδα και το έπραξε, μόνο ή δημοτική αρχή και ιδιαίτερα ο δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

This entry was posted on Δευτέρα, Αύγουστος 14th, 2017 at 11:01 and is filed under Α΄ Ε.Π.Σ. Γρεβενών, ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.