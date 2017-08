Αύγουστος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Παρασκευή 11 Αυγούστου, έλαβε χώρα στην Αβδέλλα Γρεβενών η ετήσια απολογιστική ανοικτή συνέλευση του Ιδρύματος «Γεωργίου Αθανασίου Σπανού». Η συνέλευση διεξήχθη με πλήρη απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος στο Πνευματικό Κέντρο της Τ.Κ. όπου ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, και Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, προέβη στην παρουσίαση του απολογισμού.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος, στις ενέργειες που έγιναν επί θητείας του, στην εξυγίανση των οικονομικών του Ιδρύματος, καθώς και στον προγραμματισμό των δράσεων που θα ακολουθήσουν σύμφωνα με τα όσα ορίζει το καταστατικό του Ιδρύματος και η νομοθεσία. Τέλος, δόθηκε δυνατότητα στο κοινό για συζήτηση και λεπτομερέστερη ενημέρωση. Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος & Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών

Ευάγγελος Σημανδράκος

