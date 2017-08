Αύγουστος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Σερβία ήταν η νικήτρια του Βαλκανικού πρωταθλήματος Παίδων

Η Εθνική Παίδων ηττήθηκε στον μικρό τελικό του Βαλκανικού πρωταθλήματος που πραγματοποιήθηκε στο Lescovac της Σερβίας με 3-2 από την Τουρκία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αν και προηγήθηκε με 2-0 σετ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη και ολοκλήρωσε την διοργάνωση με την 4η θέση, ενώ η Τουρκία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Κάθε ομάδα είχε από δύο σετ και όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί η Εθνική μας προηγήθηκε με 11-9 αλλά κάποια λάθη έδωσαν την ευκαιρία στην Τουρκία να προσπεράσει με 11-12 και στο τέλος να πάρει τη νίκη. Η αποστολή της Εθνικής θα ξεκινήσει αύριο το ταξίδι της επιστροφής με προορισμό την Θεσσαλονίκη. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Νίκος Ζαλμάς δήλωσε: «Νομίζω υπήρχε μία έλλειψη ενέργειας μετά το 2-0, γι’αυτό χάθηκαν εύκολα τα δύο επόμενα. Παρόλα αυτά όμως κάναμε 2-3 μεγάλα δώρα στο 5ο σετ και δεν εκμεταλλευτήκαμε το προβάδισμα που είχαμε. Σε συνδυασμό με ένα διαιτητικό λάθος το παιχνίδι έληξε. Όμως είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την ανατροπή, δικά μας λάθη έφεραν το προβάδισμα της Τουρκίας στο τέλος που τελείωσε το παιχνίδι» είπε αρχικά και συνέχισε: «Το σημαντικό είναι να παίζεις απέναντι σε καλούς αντιπάλους, να βλέπεις τα λάθη σου και να βελτιώνεσαι. Έτσι όπως πήγε όλη αυτή η προβληματική διοργάνωση από την πρώτη μέρα, το μόνο που έχω να πω είναι συγχαρητήρια στα παιδιά που πάλεψαν απέναντι σε αντίξοες συνθήκες, διαμονής, διατροφής και γηπεδικών εγκαταστάσεων. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου όση τύχη τους έχει λείψει το 2017 να την βρουν μπροστά τους τα επόμενα χρόνια». Τα σετ: 2-3 (25-15, 25-23, 13-25, 17-25, 13-15) Ελλάδα (Ζαλμάς): Γεωργίου 2 (2/2 επ.), Μακρυγιάννης 12 (10/30 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 46% υπ. – 35% άριστες), Ζαΐμης 5 (4/5 επ., 1 μπλοκ), Καπετανίδης 15 (15/43 επ.,), Παπαλεξίου 8 (5/17 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Κωτσάκης 10 (10/30 επ., 56% υπ. – 50% άριστες) / Τζιάβρας (λ, 41% υπ. – 25% άριστες), Συναδινός (λ), Ρουσόπουλος, Ανδρεόπουλος, Δημούδης 3 (1/1 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ). Τουρκία (Γιλμάζ): Οζτεκίν 2 (1/2 επ., 1 άσος), Ντελίμπας 17 (12/23 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ, 43% υπ. – 30% άριστες), Χιζάρτσι 5 (4/12 επ., 1 μπλοκ), Εκέν 4 (4/11 επ., 33% υπ. – 22% άριστες), Τουμέρ 8 )7/13 επ., 1 μπλοκ), Μπαλτάτσι 1 (μπλοκ) / Γιορουμέζ (λ, 46% υπ. – 35% άριστες), Γκουρμπούζ 8 (5/22 επ., 3 μπλοκ), Μπουγιουργκόζ 12 (9/20 επ., 3 άσοι, 27% υπ. – 18% άριστες), Παρίλσαν, Μπουλμπούλ 14 (12/15 επ., 2 μπλοκ).

Η Σερβία ήταν η νικήτρια του Βαλκανικού πρωταθλήματος Παίδων



Στον τελικό που πραγματοποιήθηκε προχθές το βράδυ νίκησε με 3-1 την Βουλγαρία και πανηγύρισε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. MVP της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο πασαδόρος της Σερβίας Αλέξα Μπάτακ, ο μικρότερος αδερφός της Μίνα Μπάτακ, πασαδόρου της Κορίνθου. Όλα τα αποτελέσματα της διοργάνωσης: Σάββατο 12 Αυγούστου Τελικός

Σερβία – Βουλγαρία 3-1 (26-24, 21-25, 25-18, 25-13) Μικρός τελικός

Τουρκία – Ελλάδα 2-3 (25-15, 25-23, 13-25, 17-25, 13-15) Θέσεις 5-6

Ρουμανία – Μαυροβούνιο 0-3 ( 25-27, 23-25, 24-26) Θέσεις 7-8

Αλβανία – Σκόπια 3-0 (25-12, 25-18, 25-14) Παρασκευή 11 Αυγούστου Ημιτελικά

Σερβία – Τουρκία 3-0 (25-21, 25-20, 25-17)

Ελλάδα – Βουλγαρία 2-3 (22-25, 25-20, 25-20, 16-25, 14-16) Θέσεις Κατάταξης 5-8

Ρουμανία – Αλβανία 3-0 (25-17, 25-12, 25-22)

Μαυροβούνιο – Σκόπια 3-0 (25-18, 25-16, 25-12) Τα αποτελέσματα του Β’ ομίλου: Τρίτη 8 Αυγούστου

Ελλάδα – Αλβανία 3-0 (25-10, 25-8, 25-18)

Μαυροβούνιο – Τουρκία 2-3 (23-25, 23-25, 28-26, 30-28, 13-15) Τετάρτη 9 Αυγούστου

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 1-3 (13-25, 26-24, 15-25, 24-26)

Τουρκία – Αλβανία 3-0 (25-20, 25-20, 25-18) Πέμπτη 10 Αυγούστου

Αλβανία – Μαυροβούνιο 0-3 (14-25, 15-25, 21-25)

Ελλάδα – Τουρκία 3-0 (25-12, 25-22, 26-24) Βαθμολογία Β’ ομίλου

1. Ελλάδα 9 (9-1)

2. Τουρκία 5 (6-5)

3. Μαυροβούνιο 4 (6-6)

4. Αλβανία 0 (0-9) Τα αποτελέσματα του Α’ ομίλου: Τρίτη 8 Αυγούστου

Βουλγαρία – Ρουμανία 3-0 (25-19, 28-26, 25-16)

Σκόπια – Σερβία 0-3 (16-25, 13-25, 14-25)

Τετάρτη 9 Αυγούστου

Σκόπια – Βουλγαρία 0-3 (10-25, 15-25, 13-25)

Σερβία – Ρουμανία 3-0 (25-17, 25-14, 25-16) Πέμπτη 10 Αυγούστου

Ρουμανία – Σκόπια 3-1 (25-15, 25-22, 21-25, 25-22)

Βουλγαρία – Σερβία 0-3 (18-25, 23-25, 23-25) Βαθμολογία Α’ ομίλου

1. Σερβία 9 (9-0)

2. Βουλγαρία 6 (6-3)

3. Ρουμανία 3 (3-7)

4. Σκόπια 0 (1-9) volleyball

