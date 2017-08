Αύγουστος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με τη δραματική έκκληση του Μιχάλη Λεμπιδάκη προς την οικογένειά του να έχει φορτίσει ακόμη περισσότερο το βαρύ κλίμα γύρω από την υπόθεση απαγωγής του Κρητικού επιχειρηματία, συνεχίζεται για 135η(!) ημέρα το πρωτοφανές θρίλερ που έχει προκαλέσει σοκ. Η υπόθεση κάθε άλλο παρά έχει ξεχαστεί για την τοπική κοινωνία που εξακολουθεί να αγωνιά για την έκβασή της. Το ιδιόχειρο σημείωμα που έφτασε στην οικογένεια και αποτελεί την πιο πρόσφατη ένδειξη ζωής του θύματος, επιβεβαιώνει την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο 54χρονος, ο οποίος φορτισμένος απευθύνει έκκληση στην οικογένειά του να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να μπει τέλος στο εφιάλτη που ζει.



To ιδιόχειρο σημείωμα «Κάντε ό,τι μπορείτε για να τελειώσει! Δεν αντέχω άλλο», φέρεται να αναφέρει μεταξύ άλλων το ιδιόχειρο σημείωμα που πέρασε στα χέρια της οικογένειας με εξίσου περιπετειώδη τρόπο με το βίντεο το οποίο αποτελεί την πρώτη ένδειξη ζωή του 54χρονου. Το σημείωμα σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες εντοπίστηκε στο πρανές του ΒΟΑΚ σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από το σημείο όπου είχε βρεθεί και το στικάκι. Το χειρόγραφο που έχει πιστοποιηθεί ότι ταυτίζεται με το γραφικό χαρακτήρα του θύματος αξιολογείται ακόμη, σε μια προσπάθεια πίσω από τις αναφορές που κάνει να προκύψουν στοιχεία για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Στενεύουν τα περιθώρια Οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., που συνεργάζονται για την εξιχνίαση της υπόθεσης, χαρτογραφούν κάθε νέο δεδομένο που προκύπτει σε μια προσπάθεια να βρεθούν ένα βήμα μπροστά από τους απαγωγείς στον κατάλληλο χρόνο. Όσο τα περιθώρια στενεύουν πάντως, η υπόθεση φαίνεται να βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη καμπή. Κανένα στοιχείο από όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα δε δείχνει ότι η ομηρία του 54χρονου Μιχάλη Λεμπιδάκη μπορεί να λήξει σύντομα με πρωτοβουλία των απαγωγέων παρά το γεγονός ότι ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από τη στιγμή της αρπαγής του, μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Μέχρι στιγμής πάντως ο πόλεμος νεύρων φαίνεται να συνεχίζεται μέσω κωδικοποιημένων γραπτών μηνυμάτων. Η υπόθεση έχει αλλάξει τα δεδομένα για την Ελληνική Αστυνομία που πρώτη φορά συναντά μια τόσο παρατεταμένη απαγωγή, χωρίς ίχνος συμβιβασμού και ουσιαστικής διαπραγμάτευσης ανάμεσα στους απαγωγείς και την οικογένεια.

Ανένδοτοι οι απαγωγείς για τα λύτρα – Οι αποδείξεις ζωής Οι πληροφορίες επιμένουν ότι εξακολουθούν να ζητούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχει σταθεί αδύνατο να συγκεντρώσει η οικογένεια, διαμηνύοντας πως κράτησαν τόσους μήνες τον 54χρονο και μπορούν να συνεχίσουν την ομηρία άλλους τόσους μήνες, περιμένοντας να ικανοποιηθούν εξωπραγματικές για τα δεδομένα της εποχής, απαιτήσεις τους. Στο βίντεο με την πρώτη απόδειξη ζωής για το Μιχάλη Λεμπιδάκη, ο 54χρονος αναφερόταν στις εκλογές στη Γαλλία, ώστε να πιστοποιηθεί ότι ήταν επίκαιρο. Η δεύτερη απόδειξη ζωής βασίζεται στην απάντηση που έφτασε μέσω SMS στο ερώτημα που είχε τεθεί για το ποιον είχαν συναντήσει ο ίδιος και η σύζυγός του σε πρόσφατο ταξίδι τους στο εξωτερικό. Όπως είναι γνωστό, στο ιδιόχειρο σημείωμα του απαχθέντος γινόταν αναφορά και στην πρόσφατη απεργία των εργαζομένων στην καθαριότητα. neakriti

