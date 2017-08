Αύγουστος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Είστε από τους ανθρώπους που δεν φεύγουν για διακοπές χωρίς πιστολάκι μαλλιών; Αν ναι, σε πολύ λίγο πρόκειται να δικαιωθείτε για την οργανωτική σας συνήθεια που, η αλήθεια είναι, ότι σας «κοστίζει» σε χώρο από τη βαλίτσα. Αν όχι, καιρός να γίνετε (ή έστω να πείσετε τους φίλους με τους οποίους επιλέγετε να κάνετε τις διακοπές σας να γίνουν). Ξέρουμε τι σκέφτεστε: «Αφού θα έχει το ξενοδοχείο. Γιατί να πάρω μαζί μου;». Κανείς δε θέλει να χάνει σε χωρητικότητα από τη βαλίτσα του με πράγματα όπως πιστολάκι, ισιωτικό κ.α., αλλά μάλλον είναι αναπόφευκτο.

Σε μια πρόσφατη έρευνα, για λογαριασμό του αμερικανικού δίκτυο ειδήσεων ABC, ένας μικροβιολόγος, ο Chuck Gerba, κλήθηκε να «τσεκάρει» πόσο πραγματικά καθαρά είναι 9 δωμάτια ξενοδοχείων στο Λος Άντζελες, τα οποία ανήκαν στις κατηγορίες από 3 έως 5 αστέρια. Κάπως έτσι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα σεσουάρ των ξενοδοχείων ήταν ένα από πιο σημεία στο δωμάτιο που έφεραν τα περισσότερα μικρόβια. Τα πιστολάκια που βρίσκονται συνήθως στο μπάνιο ενώ χρησιμοοποιούνται κατά κόρον, δεν απολυμαίνονται ποτέ από τις καθαρίστριες των ξενοδοχείων (ούτως ή άλλως δεν συμπεριλαμβάνεται κάτι τέτοιο στις αρμοδιότητες τους).

Αυτό, κατ’ επέκταση, σημαίνει πως και άλλα σημεία όπως οι διακόπτες για τα φώτα, τα τηλεκοντρόλ, οι κάρτες, το τηλέφωνο κουβαλούν κάθε είδος μικροβίου. Όπως ανέφερε και ο Gerba στην ανάλυση του, βρέθηκαν μέχρι και κολοβακτηρίδια τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές δερματικές λοιμώξεις. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα πιστολάκια, όλων των ξενοδοχείων είναι εστίες επικίνδυνων μικροβίων, αλλά εσείς -καλού, κακού- από εδώ και πέρα φροντίστε να κάνετε χώρο στη βαλίτσα και για το δικό σας σεσουάρ ή -ακόμα καλύτερα- αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά! bovary

This entry was posted on Δευτέρα, Αύγουστος 14th, 2017 at 09:40 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΑΞΙΔΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.