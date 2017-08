Αύγουστος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πικρό «αντίο» στους στίβους είπε ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές όλων των εποχών. Ο Γιουσέιν Μπολτ αγωνίστηκε με την Τζαμάικα στον τελικό των 4Χ100 μ. του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου, στον τελευταίο αγώνα της ζωής του. Ο μεγάλος Τζαμαϊκανός σπρίντερ έτρεχε τελευταίος από την ομάδα της Τζαμάικας και πήρε τη σκυτάλη σχεδόν ταυτόχρονα με τους αθλητές των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας.

Ωστόσο, λίγο αφότου άρχισε να τρέχει, έπαθε θλάση στην ευθεία και έπεσε σφαδάζοντας στο έδαφος! Λίγο μετά, και αφού του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, σηκώθηκε και αποχώρησε απογοητευμένος από το στάδιο, μέσα σε θερμό χειροκρότημα. Για την Ιστορία, νικητές αναδείχθηκαν οι εκπληκτικοί Βρετανοί(!), αφήνοντας πίσω τους τους Αμερικανούς, ενώ στην τρίτη θέση κατετάγη η ιαπωνική ομάδα. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, οι ΗΠΑ πήραν το χρυσό μετάλλιο, με δεύτερη τη Μεγάλη Βρετανία και τρίτη την Τζαμάικα. Δείτε το βίντεο του τελικού των 4Χ100 μ.:



iefimerida

