Αύγουστος 13th, 2017 by Σταματίνα

Στην υπόθεση του διορισμού του Στέλιου Παππά στον ΟΑΣΘ αναφέρεται ο γερμανικός Τύπος, σχολιάζοντας ότι και επί ΣΥΡΙΖΑ που είχε υποσχεθεί ότι θα εξαλείψει το νεποτισμό, η οικογενειοκρατία ζει και βασιλεύει. Εκτενές άρθρο για την υπόθεση Παππά δημοσιεύει στη διαδικτυακή της έκδοση η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt σημειώνοντας ότι «η οικογενειοκρατία έχει στην Ελλάδα μακρά παράδοση. Αυτό δεν άλλαξε ούτε επί πρωθυπουργίας του αριστερού λαϊκιστή Αλέξη Τσίπρα».



Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων ο αρθρογράφος, «(…) εδώ και σχεδόν μια δεκαετία ο Νίκος Παππάς είναι ο στενότερος σύμβουλος του Τσίπρα, ορισμένοι μάλιστα διακρίνουν σε αυτόν το alter ego του πρωθυπουργού. ‘Όποιος μιλάει με τον Παππά, μιλάει με τον Τσίπρα’, λέει ευρωπαίος διπλωμάτης στην Αθήνα. Υπό αυτή την έννοια δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη ότι ο διορισμός του πατέρα του στη θέση του επικεφαλής των αστικών συγκοινωνιών έχει προκαλέσει τόσο μεγάλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Ο Στ. Παππάς διαθέτει τα απαραίτητα ιδεολογικά εφόδια Η εφημερίδα αναφέρεται στις αντιδράσεις που προκάλεσε ο διορισμός του από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και στο γεγονός ότι κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης στήριξαν τη συγκεκριμένη επιλογή, όπως ο υπουργός Συγκοινωνιών Χρ. Σπίρτζης που είπε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για να δώσει ώθηση στις δημόσιες συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη. «Είναι αλήθεια», όπως υπογραμμίζει η HB, «ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στον ΟΑΣΘ. Κάθε τόσο οι 2.600 εργαζόμενοι απεργούν επειδή παραμένουν επί μήνες απλήρωτοι» αναφέρει η εφημερίδα, εξηγώντας ότι μόλις προ εβδομάδων η ελληνική Βουλή αποφάσισε την κρατικοποίηση της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, ως ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην μέλος του ΚΚΕ «ο Παππάς φέρνει τουλάχιστον τα ιδεολογικά εφόδια για την κρατικοποίηση. Την ίδια ώρα ο διορισμός του είναι ακόμη ένα παράδειγμα για το πόσο απροκάλυπτα η κυβέρνηση του Τσίπρα καλύπτει σημαντικές θέσεις με κομματικά κριτήρια».



Τα ίδια και επί ΝΔ Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που προκάλεσε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως αυτές της ΝΔ πάντως, η εφημερίδα κάνει λόγο για υποκρισία. «Στην Ελλάδα η πολιτική ευνοιοκρατία και οι πελατειακές σχέσεις έχουν μακρά παράδοση, η οποία τηρήθηκε και επί των κυβερνήσεων της ΝΔ. Μετά από μια κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα όχι μόνον αναδιανέμονται εκ νέου θέσεις κλειδιά στον κρατικό μηχανισμό και χιλιάδες οπαδοί του κυβερνώντος κόμματος αποκτούν επικερδείς θέσεις συμβούλων. Ακόμη και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στην Αθήνα πρέπει να έχει τη σωστή κομματική ταυτότητα. (…) Βέβαια ως αρχηγός της αντιπολίτευσης ο ίδιος ο Τσίπρας είχε υποσχεθεί να εξαλείψει τη διαφθορά και την οικογενειοκρατία, για να τοποθετήσει όμως μετά την εκλογή του τον ξάδερφό του Γιώργο στη θέση του γενικού γραμματέα στο υπουργείο Εξωτερικών». Στη συνέχεια η εφημερίδα αναφέρεται σε μια σειρά παρόμοιων περιπτώσεων, τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στους συγκυβερνώντες ΑΝΕΛ. «Για να μην γίνεται άμεσα αντιληπτή η οικογενειοκρατία, μέλη της κυβέρνησης τοποθετούν τους συγγενείς τους σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες». Η Handelsblatt σημειώνει τέλος ότι Στέλιος Παππάς αναλαμβάνει το νέο πόστο αμισθί και πως υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια» αναμένεται να δημοσιοποιήσει άμεσα και το πόθεν έσχες. Μικρότερη εκδοχή του ίδιου άρθρου δημοσιεύεται και στην εφημερίδα Rheinische Post υπό τον τίτλο «Υπό πίεση ο Τσίπρας λόγω οικογενειοκρατίας». Deutsche Welle loading…

