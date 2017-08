Αύγουστος 13th, 2017 by Σταματίνα

Μεγαλώνουμε μαθαίνοντας, ότι η στοματική υγιεινή παίζει σπουδαίο ρόλο τόσο στην πρόληψη όσο και τη θεραπεία ορισμένων προβλημάτων που σχετίζονται με τα δόντια και τα ούλα μας, τα οποία βάλλονται καθημερινά από εκατοντάδες μικρόβια.



Παρόλα αυτά μια επίσκεψη στον οδοντίατρο μπορεί να μας απογοητεύσει και να μας αποκαλύψει, χάρη στη βοήθεια της τεχνολογίας αλλά και των υλικών των που χρησιμοποιούνται από εκείνον, μια κατάσταση που έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχει το καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών. Μήπως τελικά κάτι δεν κάνουμε σωστά; Η τεχνική είναι πολύ σημαντική όπως εξηγεί η Τζέσικα Χίλμπεργκ, DDS και αντιπρόεδρος κλινικών θεμάτων στο NYU College of Dentistry, η οποία μιλώντας στην HuffPost εξήγησε ότι υπάρχει μάλιστα ένα συγκεκριμένο σημείο του στόματος το οποίο οι περισσότεροι ξεχνούν. «Ορισμένες φορές οι άνθρωποι ξεχνούν να βουρτσίσουν την εσωτερική πλευρά των δοντιών τους, την επιφάνεια δηλαδή που έρχεται σε επαφή με τη γλώσσα και τον ουρανίσκο. Ξεχνούν αυτό το σημείο, επειδή δεν το βλέπουν στον καθρέφτη, όμως εκεί συσσωρεύεται φαγητό και δημιουργείται πλάκα. Είναι τόσο σημαντικό να βουρτσίζουν αυτήν την περιοχή, όσο σημαντικό κρίνεται και το βούρτσισμα της πλευράς των δοντιών που βλέπουν.» Η Τζέσικα Χίλμπεργκ τόνισε επίσης, ότι είναι λάθος να βουρτσίζουμε τα δόντια μας για ελάχιστο χρόνο (ο ιδανικότερος χρόνος είναι τα δύο λεπτά ανά βούρτσισμα) όπως και να ασκούμε υπερβολική πίεση, μιας και κάτι τέτοιο είναι πιθανό να προκαλέσει βλάβες στα ούλα και τα δόντια. Από την άλλη βέβαια, η άσκηση μικρής πίεσης ίσως δεν απομακρύνει τη βρομιά και την πλάκα. Η σωστή πίεση είναι η πίεση που κάνει κάποιον να αισθάνεται άνετα, που δεν συνθλίβει τις τρίχες της οδοντόβουρτσας (υπερβολική πίεση) και φυσικά αφήνει τα δόντια καθαρά και λαμπερά. Επιπλέον, η κίνηση «μπρος -πίσω» με την οδοντόβουρτσα που καλύπτει μεγάλο τμήμα της επιφάνειας των δοντιών δεν είναι τόσο αποτελεσματική, όσο εκείνη που πραγματοποιείται σε μικρότερη επιφάνεια, γιατί αυτή επιτρέπει στις τρίχες της οδοντόβουρτσας να καθαρίσουν όλα τα σημεία.



Ως προς την ποιότητα της οδοντόβουρτσας, η ειδικός συνιστά τις μαλακές τρίχες και το μέγεθος εκείνο που ταιριάζει περισσότερο στα δόντια, ενώ προτείνει και την καθημερινή χρήση νήματος. Τέλος, δύο λεπτά είναι απαραίτητα για το βούρτσισμα όλων των δοντιών -30 δευτερόλεπτα για τις επιφάνειες των επάνω δοντιών, 30 δευτερόλεπτα για τις εσωτερικές τους επιφάνειες και τα ίδια χρονικά διαστήματα για τα κάτω δόντια –ενώ οι επιφάνειες των δοντιών με τις οποίες μασάμε την τροφή θα πρέπει να καθαρίζονται, όταν βουρτσίζονται οι εξωτερικές πλευρές των δοντιών. bovary loading…

