Αύγουστος 13th, 2017 by Σταματίνα

Ενα από τα πιο κοινά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητα τους, τόσο οι γυναίκες, όσο και οι άντρες, είναι το πρήξιμο στην περιοχή της κοιλιάς. Η διάταση αυτή είναι μια αρκετά δυσάρεστη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζει μόνο την εξωτερική εικόνα του ατόμου (σκέψου μόνο όλες αυτές τις φορές που θέλησες να φορέσεις ένα εφαρμοστό ρούχο και κοιτώντας τον εαυτό σου στον καθρέφτη νόμιζες ότι έχεις πάρει πολλά κιλά από το πουθενά), αλλά επηρεάζει αρνητικά τη διάθεση, την ψυχολογία ακόμα και τη σωματική δραστηριότητα.



Οι παράγοντες που μπορεί να προκαλούν το πρήξιμο ποικίλουν. Το πεπτικό σύστημα αλλάζει ανάλογα με την ποσότητα και την ποιότητα των τροφών που κανείς καταναλώνει, αλλά ανάμεσα στις αιτίες βρίσκονται η υπερβολική συσσώρευση αερίων στο έντερο, το στρες που με τη σειρά του προκαλεί κατάποση αέρα, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, η τροφική δυσανεξία, κάποια ορμονολογική διαταραχή αλλά ακόμη και η χαμηλή πίεση του αέρα κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Για να ανακουφιστείς από αυτή την ενόχληση (αλλά και τη δυσκοιλιότητα που ίσως τη συνοδεύει) και ιδιαίτερα στην περίπτωση που ταξιδεύεις, το μόνο που έχεις να κάνεις σύμφωνα με τη διατροφολόγο Ρεμπέκα Γκοθρόουν είναι να καταναλώσεις ένα συγκεκριμένο φρούτο, με ζουμερή και αρωματική σάρκα, το οποίο θα βοηθήσει τις κινήσεις του εντέρου.



Το φρούτο αυτό δεν είναι άλλο από το αχλάδι, που έχει μια σειρά από σημαντικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία. Αποτελεί πλούσια πηγή υδατοδιαλυτών φυτικών ινών (ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ινών από όλα τα φρούτα) οι οποίες σε συνδυασμό με τα φυσικά του σάκχαρα βοηθούν στη διατήρηση ενός υγιούς πεπτικού συστήματος, όπως εξηγεί η ειδικός στο myBody+Soul. Καλό θα ήταν να καταναλώνεις καθημερινά ένα αχλάδι ή να πίνεις ένα φρέσκο χυμό από το φρούτο αυτό. Επίσης, το αχλάδι περιέχει πηκτίνη, μια ουσία διουρητική που έχει ήπια υπακτική δράση, αλλά και βιταμίνες Α, Β1, Β2, C, E, φυλλικό οξύ, νιασίνη, χαλκό, φωσφόρο, κάλιο, ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο. Μια εξίσου σημαντική ιδιότητα του αχλαδιού είναι το γεγονός, ότι η κατανάλωση του χαρίζει στον οργανισμό ενέργεια και αυτό χάρη στις υψηλές του ποσότητες σε φρουκτόζη και γλυκόζη, ενώ το φρούτο αυτό βοηθάει στην απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από άλλες τροφές και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. bovary loading…

