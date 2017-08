Αύγουστος 13th, 2017 by Σταματίνα

Αυξάνεται συνεχώς σε όλη την Ευρώπη η ζήτηση των καταναλωτών για SUV και crossovers. Είναι φαινόμενο που ξεκίνησε στις ΗΠΑ και εξαπλώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη.



Ωστόσο, αυξητικές τάσεις στις πωλήσεις των συγκεκριμένων αυτοκινήτων σημειώνονται και στις αγορές της Ασίας και κυρίως της Κίνας. Ουσιαστικά, η στροφή των καταναλωτών ξεκίνησε το 2007, όπου τα οχήματα ελεύθερου χρόνου, έδειξαν στους επικεφαλής των αυτοκινητοβιομηχανιών τη νέα τάση. Τότε κατείχαν μόλις το 8% του συνολικού μεριδίου της αγοράς. Από τότε οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες επένδυσαν πάνω σε αυτή τη τάση και κατασκεύασαν μια σειρά από μοντέλα, αποκομίζοντας στυλ, μεγάλα κέρδη και υπεραξίες. Η τάση αυτή είναι τόσο μεγάλη, όπου οι αυτοκινητοβιομηχανίες υπολογίζουν να πουλήσουν φέτος περισσότερα από 4 εκατομμύρια SUV σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αναλυτές αναφέρουν ότι μέχρι το 2020 αυτή η τάση θα είναι αυξητική και ο όγκος των SUV στην Ευρώπη αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 5,7 εκατομμύρια, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς κοντά στο 34%. Στους πρώτους έξι μήνες, οι πωλήσεις αυτοκινήτων ελεύθερου χρόνου στις ΗΠΑ κατέγραψαν νέο ρεκόρ, καθώς έφθασαν στο 33,8% των συνολικών ταξινομήσεων, την στιγμή που το 2007 ήταν μόλις το 6,1% του συνολικού μεριδίου αγοράς. Πέρσι, μόνο στις ΗΠΑ, πουλήθηκαν συνολικά 5,6 εκατομμύρια SUV. Παρόμοια είναι και η κατάσταση στην Κίνα, όπου στο πρώτο φετινό εξάμηνο τα SUV αντιπροσωπεύουν το 40% των συνολικών πωλήσεων αγγίζοντας τα 4,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα.



Τα SUV πετυχαίνουν να προσελκύσουν τους αγοραστές, αφενός γιατί έχουν όλα εκείνα τα στοιχεία των επιβατικών και πολυτελών αυτοκινήτων και αφετέρου γιατί διαθέτουν σπορ χαρακτήρα, με όλη την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, που δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό για εξορμήσεις -ανά πάσα στιγμή- εκτός δρόμου. Έτσι, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η απόφαση για αγορά ενός SUV γίνεται περισσότερο με συναισθηματικά κριτήρια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο υποψήφιος καταναλωτής να είναι διατεθειμένος να δαπανήσει περισσότερα χρήματα για να αποκτήσει τέτοιου είδους όχημα. Το σίγουρο είναι ότι η δημοτικότητα των αυτοκινήτων ελευθέρου χρόνου αναπτύχθηκε σε βάρος των υπολοίπων μοντέλων που είδαν μικρές μειώσεις στις πωλήσεις τους. Έτσι, ενώ η αύξηση των SUV βρίσκεται κοντά στο 28% σε όλη την Ευρώπη, οι πωλήσεις των sedan έχουν μειωθεί στο 21% από 26% και των μεσαίων προς μικρά αυτοκίνητα έπεσαν στο 9% από 13%. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Αύγουστος 13th, 2017 at 10:14 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.