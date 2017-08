Αύγουστος 13th, 2017 by Σταματίνα

Ο πρώην διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Άντονι Σκαραμούτσι δήλωσε σήμερα πως πιστεύει ότι υπάρχουν άνθρωποι στους κόλπους της αμερικανικής διοίκησης που επιδιώκουν την απομάκρυνση του Ντόναλντ Τραμπ από τον προεδρικό θώκο, διότι ο Ρεπουμπλικάνος δεν ανήκει στο πολιτικό κατεστημένο.



«Αυτό που συμβαίνει στην Ουάσιγκτον.. είναι ότι ο πρόεδρος δεν είναι εκπρόσωπος του πολιτικού κατεστημένου, επομένως για οποιοδήποτε λόγο τα πρόσωπα αυτά αποφάσισαν ότι θέλουν να τον διώξουν… Πιστεύω ότι υπάρχουν στοιχεία εντός της (διοίκησης) της Ουάσιγκτον, περιλαμβανομένου του Λευκού Οίκου, που δεν προάγουν απαραίτητα τα συμφέροντα του προέδρου ή την ατζέντα του» τόνισε ο Σκαραμούτσι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα στοιχεία και ξέρει τί θα κάνει με αυτά, υπογράμμισε ο πρώην διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου. «Ο πρόεδρος έχει πολύ καλή ιδέα για τα πρόσωπα που διαρρέουν πληροφορίες στους κόλπους του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος έχει πολύ καλή εικόνα για τους ανθρώπους που υπονομεύουν την ατζέντα του εξυπηρετώντας τα δικά τους συμφέροντα» συμπλήρωσε ο ίδιος.



Ο Άντονι Σκαραμούτσι παραχώρησε συνέντευξη στο ABC News για πρώτη φορά μετά την απόλυσή του τον περασμένο μήνα, έπειτα από μόλις 10 ημέρες στην θέση αυτή.

