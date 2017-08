Αύγουστος 13th, 2017 by Σταματίνα

Μεγάλα οφέλη για τον οργανισμό μπορεί να έχει ακόμη και 1 λεπτό γυμναστικής την ημέρα, σύμφωνα με τους ειδικούς. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ και το Πανεπιστήμιο του Λέστερ διαπίστωσαν ότι ένα πολύ σύντομο «ξέσπασμα» σωματικής άσκησης συνδέεται με ευεργετικές επιδράσεις, τουλάχιστον μεταξύ των γυναικών.



Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες, για παράδειγμα, που έκαναν κατά μέσο όρο 60-120 δευτερόλεπτα γυμναστική την ημέρα είχαν 4% καλύτερη σκελετική υγεία από όσες έκαναν γυμναστική για λιγότερο από 1 λεπτό.



«Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν είναι καλύτερο να κάνει κανείς συνεχόμενα γυμναστική μέσα σε μία ημέρα ή να μοιράζει την ίδια διάρκεια σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας ή αν η ελαφρώς μεγαλύτερης διάρκειας γυμναστική 1-2 ημέρες την εβδομάδα είναι εξίσου ωφέλιμη όσο η γυμναστική για 1-2 λεπτά την ημέρα» σχολιάζει η επικεφαλής συντάκτρια της μελέτης, Δρ Βικτόρια Στάιλς, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ. baby loading…

This entry was posted on Κυριακή, Αύγουστος 13th, 2017 at 08:55 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.