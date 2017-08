Αύγουστος 13th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά για 1 άτομο 120 γρ. μορταδέλα

30 γρ. φιστίκι Αιγίνης ανάλατο τριμμένο

2 κ.σ. πούδρα αμυγδάλου

40 γρ. κεφαλοτύρι τριμμένο

1 αυγό

20 γρ. Μilner τυρί τριμμένο

15 γρ. ασπράδι αυγού

3 κ.σ. σουσάμι

250 ml καλαμποκέλαιο για το τηγάνισμα Εκτέλεση Ανακατεύουμε την πούδρα από τα φιστίκια μαζί με το ασπράδι και το Μilner μέχρι να γίνει μία κρέμα. Περνάμε τη μορταδέλα στο μίξερ μαζί με την πούδρα αμυγδάλου και το κεφαλοτύρι και τα ανακατεύουμε μαζί με το αυγό. Κάνουμε με το πρώτο μείγμα 5 μικρά μπαλάκια σαν φουντούκι και από πάνω βάζουμε το άλλο μείγμα με τη μορταδέλα και τα πλάθουμε μπάλες. Τα περνάμε από το σουσάμι και τα τηγανίζουμε σε καυτό λάδι μέχρι να ροδοκοκκινίσουν. Τα τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε. newsbeast loading…

