Αύγουστος 13th, 2017 by Σταματίνα

Οι εμβολιασμοί αποτρέπουν σε ετήσια βάση δύο με τρία εκατομμύρια θανάτους από διφθερίτιδα, τέτανο, κοκίτη και ιλαρά, αλλά τουλάχιστον άλλο 1,5 εκατομμύριο θάνατοι θα αποφεύγονταν εάν ήταν ικανοποιητική η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού σε όλο τον κόσμο. Αυτό αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τονίζοντας ότι τα υπάρχοντα εμβόλια παρέχουν προστασία εναντίον 26 νοσημάτων, πολλά από τα οποία έχουν σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές.



Παρότι όμως τα εμβόλια αποτελούν το σημαντικότερο μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας, πολλοί επίμονα τα αμφισβητούν. Οι συνέπειες είναι τεράστιες. Αρρώστιες που στον δυτικό κόσμο θεωρούσαμε ότι είχαν εξαφανιστεί επιστρέφουν δριμύτερες.



Όπως γράφουν οι «Ειδήσεις» οι συνέπειες ο συναγερμός χτύπησε πριν λίγες μέρες, καθώς ασθένειες όπως ο κοκίτης και η ιλαρά που είχαν εξαφανιστεί, έκαναν επανεμφάνιση. Πριν μερικές μέρες παρουσιάστηκαν οκτώ κρούσματα στην Ελλάδα, τρία στη βόρεια Ελλάδα και πέντε στην Αττική που χρειάστηκαν νοσηλεία. newsbeast loading…

