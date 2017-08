Αύγουστος 13th, 2017 by Σταματίνα

Αν η αυτοπεποίθηση έχει άμεση σχέση με τη θετική γνώμη που έχουμε για το σώμα και την εικόνα μας, πότε τελικά την υιοθετεί μια γυναίκα; Σίγουρα έχουν υπάρξει περίοδοι που έχετε νιώσει φανταστικά με το σώμα σας και άλλες που αποφεύγετε ακόμα και το είδωλό σας στον καθρέφτη.

Το «πρόβλημα» με τη δεύτερη περίπτωση δηλαδή να έχετε αρνητική γνώμη για το σώμα σας, μπορεί να επηρεάσει από την συνολική σας διάθεση μέχρι τον τρόπο που θα αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα στην προσωπική σας ζωή ή στη δουλειά. Τι μας λέει αυτό; Ότι είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό να νιώθετε υπέροχα με τον εαυτό σας. Πότε όμως συμβαίνει πραγματικά αυτό;



Μια βρετανική εταιρεία ρούχων, η M&Co πρόσφατα πραγματοποίησε μια έρευνα σε δείγμα 1.300 γυναικών όλων των ηλικιών προκειμένου να βγάλει κάποια συμπεράσματα σχετικά με τις προτιμήσεις τους στα μαγιό. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της έρευνας ήταν οι απαντήσεις στην ερώτηση «Σε ποια ηλικία νιώθατε περισσότερη αυτοπεποίθηση φορώντας το μαγιό σας;» και, σύμφωνα με τα στοιχεία, η μερίδα των γυναικών που αξιολόγησαν την αυτοπεποίθηση τους σε υψηλά επιπέδα, και συγκεκριμένα 6 στα 10, ήταν οι γυναίκες του ηλικιακού γκρουπ 65-74(!). Η έρευνα έδειξε έπίσης ότι όσο οι γυναίκες μεγαλώνουν σε ηλικία, τόσο λιγότερο τους απασχολεί να έχουν το «τέλειο σώμα για παραλία» αφού, όπως υποστήριξαν, «υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή». Τα ευρήματα της πρόσφατης αυτής έρευνας σχετίζονται άμεσα με μια προηγούμενη μελέτη σχετικά με δίπτυχο «Ηλικία-Αυτοπεποίθηση». Το 2014, σε έρευνα της αμερικανικής εταιρείας Gallup, καταγράφηκε ότι τα 2/3 των συμμετεχόντων ένιωθαν τη λιγότερη αυτοπεποιθηση κατά τη διάρκεια της μέσης ηλικίας, δηλαδή από 35 έως 64. Βέβαια, τότε ακόμα δεν ήξεραν ότι τα καλύτερα (χρόνια) έρχονται!



Σε κάθε περίπτωση, δεν χρειάζεται να κάνετε υπομονή μέχρι την έβδομη δεκαετία της ζωής σας. Μπορείτε να προσπαθήσετε από σήμερα να αποκτήσετε έναν πιο υγιή τρόπο σκέψης για το σώμα σας και τον τρόπο που αυτός επηρεάζει τη διάθεσή σας.

