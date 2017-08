Αύγουστος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων: Όσες φορές και αν έχω ζητήσει, ασθενοφόρο δεν είχαμε – Μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα ο άτυχος 55χρονος αλλά κατέληξε



Τη ζωή του έχασε ένας 55χρονος δρομέας, κατά τη διάρκεια του αγώνα δρόμου «Αθαμάνιος Διαδρομή», στα Τζουμέρκα. Ο άτυχος άνδρας είχε φτάσει 1,5 χιλιόμετρο πριν τον τερματισμό όταν έχασε τις αισθήσεις του και εξαιτίας της κυβερνητικής αδιαφορίας, δεν αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, μιας και σε ακόμη ένα χωριό, δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τον μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων, ακόμα και όταν βρέθηκε ασθενοφόρο… δεν υπήρχε οδηγός! Οι δηλώσεις του δημάρχου Κεντρικών Τζουμέρκων, κ. Μαρίνου Γαρνέλη, στο protothema.gr είναι συγκλονιστικές: «Δυστυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, υπάρχει ένας νεκρός 55 ετών που συμμετείχε στην Αθαμάνιο διαδρομή. Δυστυχώς, ο άνθρωπος την ώρα που έτρεχε μαζί με άλλους 172 συμμετέχοντες, έπαθε ανακοπή καρδιάς και έπεσε στο δρόμο. Τι να πω, δεν είχαμε ασθενοφόρο. Όσες φορές και αν έχω ζητήσει, ασθενοφόρο δεν είχαμε. Και ειδικά για το συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός». Και προσθέτει: «Υπήρχε μονάχα ένας γιατρός που ήταν σε επιφυλακή για τον αγώνα και έτρεξε αμέσως στον 55χρονο και έστειλα και τη γυναίκα μου, που είναι γιατρός, να βοηθήσει. Εγώ πιστέψτε με πήρα επτά φορές τηλέφωνο στο Κέντρο Υγείας στο Βουργαρέλι, που είναι και το πιο κοντινό νοσοκομείο στο χωριό, και μου είπαν ότι έχουν ασθενοφόρο, αλλά δεν υπάρχει οδηγός. Αναγκαστήκαμε με ιδιωτικό όχημα να μεταφέρουμε τον άνθρωπο, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Θέλω να εξηγήσω ότι ως δήμαρχος έχω κάνει εκκλήσεις πάρα πολλές φορές για ασθενοφόρο, αλλά χωρίς ανταπόκριση».

Το χωριό, μάλιστα, στο οποίο σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, δεν είναι κάποιο απομακρυσμένο, αλλά το χωριό καταγωγής του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, το Αθαμάνιο Άρτας. Το χωριό, δηλαδή, που ο πρωθυπουργός πέρασε αρκετά καλοκαίρια της παιδικής και εφηβικής του ηλικίας, έχει μείνει χωρίς ασθενοφόρο, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, αλλά και ο δήμαρχος. Και ήρθε, δυστυχώς, αυτή η ρημάδα «κακή στιγμή», με αποτέλεσμα να πεθάνει ένας άνθρωπος που συμμετείχε στον αγώνα δρόμου, που γίνεται κάθε χρόνο στο Αθαμάνιο Άρτας. protothema

