Αύγουστος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δύο πυρκαγιές που μπήκαν στην χώρα μας από την Αλβανία, αντιμετωπίζουν δυνάμεις πυρόσβεσης στη Θεσπρωτία. Η πρώτη πυρκαγιά πέρασε σε ελληνικό έδαφος στις 14.20 στην περιοχή Παλαμπάς, όπου καίει χαμηλή αραιή βλάστηση και αντιμετωπίζεται από 6 πυροσβέστες με τρία οχήματα και 5 άτομα πεζοπόρο τμήμα. Η δεύτερη πυρκαγιά είναι στην περιοχή Λημέρι και καίει χαμηλή πυκνή βλάστηση και μπήκε σε ελληνικό έδαφος στις 17.50 το απόγευμα. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4-5 μποφόρ.

Στο Λημέρι επιχειρούν 6 πυροσβέστες με τρία οχήματα, αλλά λόγω του δύσβατου της περιοχής και της πυκνής βλάστησης κλήθηκε και ένα χωματουργικό μηχάνημα που ανοίγει δρόμους και αντιπυρικές ζώνες, καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας. iefimerida

