Αύγουστος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την ερχόμενη Πέμπτη 17 Αυγούστου, ο ποντιακής καταγωγής Ρώσος κοσμοναύτης, Φιοντόρ Γιουρτσίχιν (Θεόδωρος Γιουρτσίχιν-Γραμματικόπουλος), θα πραγματοποιήσει έναν εξάωρης διάρκειας διαστημικό «περίπατο» εκτός του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS), όπου βρίσκεται από τον Απρίλιο. Το τηλεοπτικό κανάλι της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA TV) θα μεταδώσει ζωντανά τον εξάωρο διαστημικό περίπατο. Η μετάδοση θα αρχίσει στις 17:00 ώρα Ελλάδος της Πέμπτης. Ο Γιουρτσίχιν θα συνοδεύεται από ένα νεότερο ρώσο κοσμοναύτη, τον μηχανικό Σεργκέι Ριαζάνσκι. Το «ντουέτο», μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιήσει χειροκίνητη εκτόξευση πέντε νανοδορυφόρων. Ο ένας μικροσκοπικός δορυφόρος θα είναι κλεισμένος σε ένα περίβλημα που έχει εκτυπωθεί τρισδιάστατα και στόχος είναι να μελετηθούν οι επιπτώσεις του διαστήματος στα υλικά που έχουν παραχθεί από τρισδιάστατο εκτυπωτή.

Ένας άλλος μίνι-δορυφόρος θα εκτοξευθεί επ’ ευκαιρία της 60ής επετείου της εκτόξευσης του πρώτου τεχνητού δορυφόρου στην ιστορία, του «Σπούτνικ 1» από την ΕΣΣΔ, καθώς και λόγω της 160ής επετείου από τη γέννηση του ρώσου επιστήμονα Κονσταντίν Τσιολκόφσκι, «πατέρα» της θεωρητικής αστροναυτικής και του πυραυλικού προγράμματος της Ρωσίας. Οι δύο κοσμοναύτες θα συλλέξουν επίσης δείγματα από το εξωτερικό του Διαστημικού Σταθμού, στο πλαίσιο των μελετών για τις μικροβιακές κοινότητες που ζουν έξω από αυτόν. Ο έμπειρος Γιουρτσίχιν, ο οποίος έχει τιμηθεί με την ανώτατη διάκριση του «Ήρωα» της Ρωσικής Ομοσπονδίας και με το παράσημο του Τάγματος του Φοίνικα της Ελληνικής Δημοκρατίας, γεννήθηκε το 1959 στο Βατούμι της Γεωργίας και επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα, όπου ζει η μητέρα του. Αυτή την περίοδο πραγματοποιεί το πέμπτο διαστημικό ταξίδι του και το τέταρτο στον ISS. Είναι ο όγδοος ρώσος κοσμοναύτης που έφθασε τα πέντε διαστημικά ταξίδια και ο δεύτερος γηραιότερος που έχει βρεθεί στο διάστημα.

Μέχρι σήμερα έχει «περπατήσει» στο διάστημα σχεδόν 52 ώρες, κατέχοντας την έκτη θέση μεταξύ όλων των αστροναυτών του κόσμου. Είναι σήμερα ο 13ος στον παγκόσμιο κατάλογο των αστροναυτών σε συνολική διάρκεια παραμονής στο διάστημα, αλλά όταν επιστρέψει στη Γη στις 3 Σεπτεμβρίου, θα έχει ανέβει στην έβδομη θέση. news247

