Αύγουστος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Λάτρης του μπάσκετ και δεινός παίχτης ο ίδιος, με σπουδές στην Ελβετία, ο απόλυτος ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ένας μυστηριώδης, νεαρός με αρρωστημένο μυαλό και τεράστια εξουσία. Καχύποπτος, υποχθόνιος και δολοφονικός. Τρελός θα πουν μερικοί και όχι άδικα. Ωστόσο, το πέπλο μυστηρίου γύρω από τον πιο διαβόητο δικτάτορα, που απειλεί με 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο απλά επειδή μπορεί, καλά κρατεί.

Παιδικά χρόνια

Ακόμα και γύρω από την ημερομηνία γέννησης του. Γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου του 1982 ή το 1983 ή 1984. Κανείς δε γνωρίζει. Αν και επίσημα αναφέρεται το 1982, λέγεται ότι αυτό άλλαξε για συμβολικούς λόγους ώστε η ημερομηνία να συμπίπτει με τα 70 χρόνια από τη γέννηση του πρώτου δικτάτορα Κιμ Ιλ Σουνγκ και τα 40 χρόνια από τη γέννηση του πατέρα του και δεύτερου ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ιλ. Είχε έναν μεγαλύτερο αδερφό, τον Κιμ Γιονγκ Τσουλ και μία μικρότερη αδερφή, την Κιμ Γιο Γιονγκ. Κατά την παιδική του ηλικία, τη χώρα διοικούσε ο «Σπουδαίος Ηγέτης» Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο παππούς του. Σχολείο στην Ελβετία Μεγαλώνοντας μετακόμισε στην Ελβετία, όπου είχε πάει εσώκλειστος σε σχολείο. Τον αποκαλούσαν «Πακ Ουν» και τον παρουσίαζαν ως γιο υπαλλήλου της πρεσβείας της Β. Κορέας. Λέγεται ότι φοίτησε σε αγλλόφωνο σχολείο στην πόλη Γκούμλιγκεν κοντά στη Βέρνη. Οι συμμαθητές του τον περιγράφουν ως ήσυχο, που περνούσε τον περισσότερο χρόνο του στο σπίτι, αλλά με εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Λάτρευε το μπάσκετ και ιδιαίτερα τον Μάικλ Τζόρνταν. Φήμες λένε ότι ο κοιτώνας του στην Ελβετία ήταν γεμάτος από αφίσες του άσου του NBA. Μάλιστα αν και υπέβαρος από μικρός, θεωρούνταν ο ίδιος καλός παίχτης. Εκρηκτικός, ανταγωνιστικός και πολύ επιθετικός παίκτης, είχε δηλώσει ο πρώην συμαθητής του Νικολά Κοβάσεβιτς σε παλαιότερη συνέντευξή του. Μάλιστα, ως αθλητικός τύπος, είχε μία εξαιρετική συλλογή από αθλητικά της Nike. Επιστροφή στη Β. Κορέα

Μετά την Ελβετία επέστρεψε στην Βόρεια Κορέα όπου σπούδασε μεταξύ άλλων, φυσική στο στρατιωτικό πανεπιστήμιο μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του. Πολλοί λένε μάλιστα ότι το 2007 ξεκίνησαν και οι δύο να συνοδεύουν τον πατέρα τους στις στρατιωτικές επιθεωρήσεις. Με τον πατέρα του ετοιμοθάνατο, οι διαδικασίες διαδοχής του επισπεύσθηκαν. Σύντομα έγινε ύψιστος στρατηγός, με 4 αστέρια, πρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής του Εργατικού Κόμματος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλοί Βορειοκορεάτες μάλιστα, βλέπουν στο πρόσωπό του μία νεότερη εκδοχή του «Σπουδαίου Ηγέτη» Κιμ Ιλ Σουνγκ καθώς οι δυο τους μοιάζουν στην εμφάνιση, στο κούρεμα πολύ περισσότερο στη συμπεριφορά. Οι φήμες μάλιστα τον θέλουν να έχει κάνει πλαστική επέμβαση για να του μοιάζει ακόμα περισσότερο. Φυσικά, οι επίσημες αναφορές το αρνούνται κατηγορηματικά. Μετά το θάνατο του πατέρα του ανακηρύχθηκε «Υπέρτατος Ηγέτης» της Βόρειας Κορέας. Η διαδοχή Όταν ο Κιμ Γιονγκ Ιλ πέθανε από ανακοπή καρδιάς στις 17 Δεκεμβρίου του 2011, ο νεαρός τότε Κιμ Γιονγκ Ουν κληρονόμησε τον 4ο μεγαλύτερο στρατό στον κόσμο, πυρηνικό οπλοστάσιο και τον απόλυτο έλεγχο της Βόρειας Κορέας. Αν και λογικά έπρεπε ο μεγαλύτερος αδερφός του να αναλάβει την ηγεσία, ο πατέρας τους δεν ήθελε καθώς θεωρούσε τον πρωτότοκο γιο του «θηλυπρεπή και αδύναμο». Ο ετεροθαλής αδελφός του, Κιμ Γιονγκ Ναμ προφανώς ήταν αντίθετος με το καθεστώς εξ’ ού και η μετέπειτα δολοφονία του, που προκάλεσε παγκόσμια κρίση μετά τη δηλητηρίασή του στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ στη Μαλαισία, στις 13 Φεβρουαρίου του 2017. Στην ηλικία περίπου των 30 ετών ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει ήδη ανακηρυχθεί ως ο νεότερος παγκοσμίως ηγέτης κράτους, την 17η Δεκεμβρίου του 2011. Στις 9 Μαρτίου 2014 επανεξελέγη βουλευτής στις εκλογές λαμβάνοντας όπως ήταν αναμενόμενο το 100% των ψήφων. Εξάλλου, ήταν και ο μόνος υποψήφιος.

Οι έμπιστοι και οι δολοφονίες Μεταξύ των πιο έμπιστων του ήταν η θεία του, Κιμ Κιονγκ Χούι και ο σύζυγός της Γιανγκ Τάεκ, 66 ετών και οι δύο. Λέγεται ότι ο πατέρας του, τους είχε διατάξει να ενισχύουν το προφίλ του και τον συμβουλεύουν στις αποφάσεις του. Ωστόσο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε άλλη άποψη και στα τέλη του Δεκέμβρη του 2013 τους εκτέλεσε γιατί υποτίθεται ότι ετοίμαζαν πραξικόπημα εναντίον του. Ο οικογενειάρχης Κιμ Γιονγκ Ουν Ο«Υπέρτατος ηγέτης» είναι παντρεμένος με την πρώην τσιρλίντερ και τραγουδίστρια Ρι Σολ Γιου και λέγεται ότι ενδεχομένως να έχουν δύο παιδιά. Κανείς δε γνωρίζει ωστόσο, πότε παντρεύτηκαν. Απόρρητα έγγραφα της Νότιας Κορέας κάνουν λόγο για το 2009 ενώ φήμες μιλούν για ένα παιδί που απέκτησαν, πιθανότατα κορίτσι ονόματι Κιμ Τζού-ε, το 2012. Το επόμενο παιδί τους μάλλον γεννήθηκε το 2015. Εμμονές Ως απόλυτος κυρίαρχος έχει και τις εμμονές του. Μόνο το 2016, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφάνισε 1 εκατομμύριο δολάρια για εισαγόμενα ποτά, 86.000 δολάρια για ελβετικό τυρί και 74.266 δολάρια ελβετικά ρολόγια. Αγαπημένο του τραγούδι είναι το …δικό του τραγούδι. Ονομάζεται «Footsteps» και με τους στίχους του καλεί όλους να θαυμάσουν τα βήματα που έχει κάνει ο ίδιος. Ολόκληρη η οικογένεια είναι φανατικοί των Chicago Bulls. Λατρεία που κληρονόμησε ο Κιμ Γιονγκ Ουν από τον πατέρα του, ο οποίος λέγεται ότι διέθετε ολόκληρη βιβλιοθήκη με κάθε ηλεκτρονικό παιχνίδι που είχε τον Μάικλ Τζόρνταν. Μάλιστα ο Κιμ Γιονγκ Ιλ είχε χιλιοπαρακαλέσει τον Τζόρνταν να επισκεφθεί την χώρα του το 2001 αλλά μάταια. Κάτι που δεν αρνήθηκε ο μετέπειτα κολλητός του Κιμ Γιον Ουν, Ντένις Ρόντμαν. iefimerida

