Αύγουστος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε ηλικία 113 ετών πέθανε ο γηραιότερος άνδρας στον κόσμο. «Ο Γισραέλ Κρίσταλ (…) απεβίωσε την Παρασκευή, έναν μήνα πριν από τα 114α του γενέθλια» έγραψε η εφημερίδα Haaretz στη διαδικτυακή της έκδοση. Ο Κρίσταλ, που επέζησε από το Ολοκαύτωμα και είχε αναγνωριστεί από το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως ο γηραιότερος άνδρας στον κόσμο, απεβίωσε σε ηλικία 113 ετών, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ. Είχε γεννηθεί την 15η Σεπτεμβρίου 1903 στο Ζαρνόβ της σημερινής Πολωνίας, τρεις μήνες προτού οι αδελφοί Ράιτ πετάξουν για πρώτη φορά με ηλεκτροκίνητο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Ynet, είχε δύο παιδιά, εννέα εγγόνια και 32 δισέγγονα, ενώ το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες τον καταχώρισε ως τον γηραιότερο άνδρα του πλανήτη τον Μάρτιο του 2016. Ο Κρίσταλ επέζησε του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και έζησε στο Λοτζ, στην Πολωνία, έως τη ναζιστική εισβολή το 1939. Εκτοπίστηκε με την οικογένειά του στο γκέτο της πόλης και 4 χρόνια μετά, εστάλη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς. Έχασε τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά στο Ολοκαύτωμα, εκείνος όμως επέζησε. Ζύγιζε μόλις 37 κιλά, σύμφωνα με το Γκίνες, όταν οι συμμαχικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τους κρατουμένους των στρατοπέδων. Μοναδικός επιζών από την οικογένειά του, ο Κρίσταλ μετανάστευσε στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, με τη δεύτερη σύζυγό του και τον γιο του, το 1950. Ήταν ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου ως τη σύνταξή του. iefimerida

