Αύγουστος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από πλευράς μας, και ως πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Αβδελλιωτών «Η Βασιλίτσα» θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον γνωστό Δικηγόρο Ανδρέα Πάτση , με καταγωγή από το Δοτσικό Γρεβενών, σχετικά με την χορηγία που προσέφερε στον Σύλλογο μας για την πραγματοποίηση της Συναυλίας με την Ματούλα Ζαμάνη , που έλαβε χώρα την 11η Αυγούστου 2017 στην περιοχή μας.Η χρηματική συνεισφορά του απέδειξε για πολλοστή φορά το έμπρακτο ενδιαφέρον για τον νομό Γρεβενών ! Θα χαρούμε πολύ να μας επισκεφτεί !

Θερμές ευχαριστίες

Η πρόεδρος του Συλλόγου

Μαρία Τσιαλέρα

