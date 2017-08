Αύγουστος 12th, 2017 by Σταματίνα

Μια άγνωστη ιστορία, που καταδεικνύει τις σχέσεις… οργής που είχαν η Νταϊάνα και η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Την αποκαλύπτει ο Richard Kay, ο συγγραφέας που ήξερε την Νταϊάνα καλύτερα από τον καθένα, μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του Geoffrey Levy. Γράφει ο Kay: «Η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς ήταν θυμωμένη, πολύ θυμωμένη για την ακρίβεια. Καπνίζοντας με μανία το τσιγάρο της και ρίχνοντας τη στάχτη στο χαλί του υπνοδωματίου καθώς πήγαινε πέρα-δώθε, κανείς από όσους άκουγαν δεν θα μπορούσε να έχει αμφιβολία για το πώς αισθανόταν.



Η Καμίλα μόλις είχε μάθει ότι ότι η πριγκίπισσα Νταϊάνα θα έδινε το «παρών» στο πάρτι για τα 40ά γενέθλια της αδερφής της Annabel Elliot. «Γιατί έπρεπε να έρθει αυτή η γαμ@μ@νη σκύλα;», ξέσπασε η Καμίλα. Τα λόγια της αντήχησαν σε όλο το Ormeley Lodge, το σπίτι στην άκρη του Richmond Park, και τα άκουσε το προσωπικό που προετοίμαζε το πάρτι με θέμα την Ινδία. Το διοργάνωνε η στενή φίλη της Annabel, η λαίδη Annabel Goldsmith, εκείνη την εποχή σύζυγος του μεγιστάνα sir James, ιδιοκτήτη του Lodge. Ήταν η απροσδόκητη απόφαση της Νταϊάνα που οδήγησε την Καμίλα στα κάγκελα. Ο πρίγκιπας Κάρολος είχε προσκληθεί από την Annabel, η οποία, σε ένδειξη ευγένειας, είχε καλέσει και την Νταϊάνα, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να περιμένει κανείς ότι θα εμφανιστεί στο πάρτι. Γιατί; Επειδή η Νταϊάνα ήξερε ότι η Καμίλα θα βρισκόταν εκεί και ότι το σπίτι θα ήταν γεμάτο από άσπονδους φίλους της. Όσο για την Καμίλα, προσδοκούσε ότι σε αυτό το πάρτι να έχει όλο δικό της τον Κάρολο. Ήταν το 1989, μόλις 8 χρόνια μετά τον φαντασμαγορικό γάμο του Καρόλου και της Νταϊάνα στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες του παλατιού, η μαγεία αυτού του παραμυθένιου γάμου είχε χαθεί, μολονότι, τότε, ο κόσμος ήξερε πολύ λίγα γι’ αυτό. Έξω από το παλάτι, η πριγκίπισσα και ο πρίγκιπας, μαζί με τα δυο τους παιδιά, φαίνονταν ευτυχισμένοι. Στην πραγματικότητα, όπως θα μάθαινε λίγο μετά όλος ο πλανήτης, ο γάμος τους περνούσε σοβαρή κρίση. Το πάθος του Κάρολου για την Καμίλα είχε αναζωπυρωθεί, ενώ η Νταϊάνα έβρισκε παρηγοριά στην αγκαλιά του James Hewitt. Αυτό που προκαλούσε εντύπωση στους φίλους του Κάρολου -σε όσους ήξεραν για αυτόν τον θευλλώδη έρωτα- ήταν το πώς η Καμίλα ήταν τόσο άνετη και ανοιχτή με τον πρίγκιπα, παρότι εκείνο το διάστημα ήταν ακόμα παντρεμένη με τον Andrew Parker Bowles. Το ξέσπασμα της Καμίλα εκείνο το βράδυ Φεβρουαρίου, την ώρα που ντυνόταν σε ένα από τα υπνοδωμάτια της λαίδης Annabel, συνέβη λίγο πριν αρχίσουν να καταφθάνουν οι 100 καλεσμένοι για το πάρτι στο Ormeley Lodge, όπου 10 τραπέζια των 10 ατόμων ήταν ήδη στρωμένα. Αυτή τη βραδιά επρόκειτο να γίνει η πρώτη σκηνή της έντονης κόντρας ανάμεσα στην ερωμένη και στη σύζυγο, μια σκηνή που έμελλε από τότε και μέχρι σήμερα να αποτελεί αντικείμενο κουτσομπολιού για το τι συνέβη.



Τώρα, μιλώντας με ανθρώπους που ήταν εκεί και συνδέοντας την αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν στην αντιπαράθεση, μπορούμε να αποκαλύψουμε τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη νύχτα του πάρτι – τη νύχτα που η Νταϊάνα αναγκάστηκε να συνειδητοποιήσει ότι ο γάμος της είχε πεθάνει. Η Καμίλα είχε κανονίσει να πάει νωρίτερα, επειδή εμπλέκετο στο να βοηθήσει την αδελφή της με το πάρτι. Εννέα χιλιόμετρα πιο μακριά, στο παλάτι του Κένσινγκτον, η πριγκίπισσα Νταϊάνα ετοιμαζόταν για το πάρτι, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η Νταϊάνα ήξερε ότι κανείς δεν περίμενε πως θα αποδεχόταν την πρόσκληση, αλλά αργά μέσα στην ημέρα άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να παρευρεθεί, εξαιτίας της απογοήτευσής της που μια μεγαλύτερη από αυτήν γυναίκα έπαιρνε τη θέση της δίπλα στον πρίγκιπα Κάρολο. Αυτό δεν θα γίνει σήμερα, είπε στον εαυτό της. Η αλήθεια για αυτή την κόντρα, τη στιγμή που η Νταϊάνα ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με την Καμίλα, είναι πολύ διαφορετική από μια απλή αντιπαράθεση δύο γυναικών που είδαν η μία την άλλη ως αντιπάλους. Στην πραγματικότητα, αυτή ήταν η νύχτα που η Νταϊάνα ήλπιζε να κερδίσει πίσω τον άντρα της. Το σχέδιό της δεν ήταν να κοντράρει την Καμίλα, αλλά απλά να κερδίσει την αντίπαλό της. Εκείνη την εποχή, η Νταϊάνα και ο Κάρολος δεν μοιράζονταν πια το ίδιο κρεβάτι – μάλιστα, είχαν να κοιμηθούν μαζί για χρόνια. Όπως μάθαμε, εκείνη τη βραδιά η Νταϊάνα ξεδίπλωσε το σχέδιό της με εξαριετική ακρίβεια. Ήθελε να «εξαφανίσει» την Καμίλα όχι μόνο με το φόρεμά της, αλλά και με αυτά που φορούσε κάτω από το φόρεμα. Ήξερε ακριβώς τι είχε κατά νου, καθώς, νωρίτερα μέσα την ημέρα, είχε «γλιστρήσει» στο τμήμα εσωρούχων του Harrods. Τα εξωτικά εσώρουχα που είχε αγοράσει εκείνο το απόγευμα ήταν πιο τολμηρά από αυτά που συνήθιζε να παίρνει – πιο μικρό, πιο σέξι, πιο προκλητικό. Αυτό ήταν το απελπισμένο, ενδεχομένως αφελές, παιχνίδι της για να αναζωπυρώσει το εξαφανισμένο σεξουαλικό πάθος στον γάμο της. Ήταν ρεαλίστρια όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Η Καμίλα μπορεί να ήταν 14 ετών μεγαλύτερη από την ίδια, αλλά η Νταϊάνα ήξερε ότι η κυρία Πάρκερ Μπόουλς είχε μια γοητεία που ο Κάρολος έβρισκε ακαταμάχητη. Ενώ η Νταϊάνα δοκίμαζε τα νέα της εσώρουχα, ο πρίγκιπας την είδε και της είπε: «Φαίνεσαι γελοία». Ένας στενός φίλος της Νταϊάνα, που δεν έχει μιλήσει ποτέ στο παρελθόν, θυμάται την απόγνωσή της για την ψυχρότητα του Κάρολου. «Αυτές οι δύο λέξεις την κατέστρεψαν», λέει ο φίλος της. «Άλλαξαν όλο το μομέντουμ εκείνης της βραδιάς». Ακόμη χειρότερα, πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο από το παλάτι του Κένσιγκτον στο Richmond Park, ο Κάρολος εξέφρασε στην Νταϊάνα την ενόχλησή του που τον συνόδευε στο πάρτι. Από την πλευρά της, παρά την απογοηήτευσή της για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονταν τα πράγματα, η Νταϊάνα δεν είχε ξεχάσει να πάρει λουλούδια για την οικοδέσποινα, λαίδη Annabel. Όπως χαρακτηριστικά θυμάται ο σωματοφύλακας της Νταϊάνα εκείνη την περίοδο, ο Ken Wharfe, ο οποίος συνόδευσε το ζευγάρι στο πάρτι, «όταν φτάσαμε εκεί, ήταν σαν να βλέπεις μία από αυτές τις αμήχανες σκηνές στο Downton Abbey. Όλοι σοκαρίστηκαν όταν είδαν την Νταϊάνα εκεί, καθώς ήταν φίλοι του Κάρολου, όχι δικοί της. Σχεδόν δεν μπορούσα να τη βλέπω να ταπεινώνεται μπροστά σε τόσο κόσμο. Αισθάνθηκα πολύ άβολα για εκείνη». Ήταν αργά το απόγευμα, μετά το τέλος του δείπνου, που συνέβη το περιστατικό. Οι περισσότεροι από τους καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένης της πριγκίπισσας, είχαν πάει στον πάνω όροφο, στο σαλόνι, αλλά όχι ο ο Κάρολος και η Καμίλα. Όταν η Νταϊάνα γύρισε κάτω για να δει πού ήταν ο Κάρολος, τον βρήκε να κάθεται μαζί με την Καμίλα και να συζητούν με έναν φίλο τους. Κατά κανόνα, η Νταϊάνα προσπαθούσε να μην έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με την Καμίλα, αλλά αυτή τη φορά βγήκε μπροστά. «Μπορείτε να μας αφήσετε;» είπε στον Κάρολο και τον άλλο άνδρα. «Θέλω να μιλήσω μόνη με την Καμίλα». Όπως αποχωρούσαν οι δύο άνδρες, ο πρίγκιπας μουρμούρισε «αισθάνομαι σαν άτακτος μαθητής». Η παρατήρηση μπορεί να είχε σκοπό να χαλαρώσει την ατμόσφαιρα, αλλά στην πραγματικότητα ο Κάρολος φοβόταν ότι η Νταϊάνα θα κάνει μεγάλη σκηνή. Μόλις έφυγαν οι δύο άνδρες, η Νταϊάνα εξαπέλυσε την επίθεσή της, μολονότι πολλοί θα σκέφτονταν ότι ήταν αξιοθαύμαστα ψύχραιμη. Η πριγκίπισσα ζήτησε από την Καμίλα να κάτσει και της είπε: «Θα ήθελα, απλά, να ξέρεις ότι γνωρίζω ακριβώς τι συμβαίνει. Συγγνώμη που μπαίνω στον δρόμο σας. Πρέπει να είναι κόλαση και για τους δυο σας. Μη μου συμπεριφέρεστε σαν να είμαι ηλίθια!». Απαντώντας στην Νταϊάνα, η εκπληκτική ατάκα της Καμίλα ήταν η εξής: «Εχεις ό,τι έχεις θελήσει ποτέ στη ζωή σου. Έχεις όλους τους άντρες στον κόσμο να σε ερωτεύονται και έχεις και δύο πανέμορφα παιδιά. Τι περισσότερο θέλεις;». «Θέλω τον άντρα μου», ήταν η άμεση απάντηση της Νταϊάνα. Αυτό που σόκαρε την πριγκίπισσα ήταν ότι η Καμίλα, λέγοντας ότι η Νταϊάνα έχει τον Γουίλιαμ και τον Χάρι αλλά επίσης και τον θαυμασμό του ανδρικού πληθυσμού, θεωρούσε πως είναι σωστό να κοιμάται με τον άνδρα της. Εκείνο το βράδυ η Νταϊάνα ξεκίνησε για να σώσει τον γάμο της. Αλλά όπως παραδέχθηκε αργότερα σε φίλους της, ήταν το βράδυ που κατάλαβε πως όλα είχαν τελειώσει». iefimerida loading…

