Αύγουστος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τα πρόσωπα και το νέο πρόγραμμα Στις 3 τα ξημερώματα το πρωί της Παρασκευής, ολοκληρώθηκε και τυπικά η συμφωνία του Ιβάν Σαββίδη και του Φίλιππου Βρυώνη για την εξαγορά του τηλεοπτικού σταθμού «Εψιλον». Για την ακρίβεια τα δυο μέρη στις σκληρές διαπραγματεύσεις που κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες εκπρoσώπησαν από τη μια πλευρά ο ίδιος ο Φ. Βρυώνης, ενώ τον ομογενή επιχειρηματία εκπροσώπησαν οι δυο στενοί του συνεργάτες εκ των οποίων ο ένας είναι δικηγόρος. Σημειώνεται ότι οι συζητήσεις ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και μεταξύ των δυο πλευρών είχε υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας… που κατέληξε στη σημερινή συμφωνία κατόπιν σκληρών διαπραγματεύσεων, όπως ήδη αναφέρθηκε. Το τίμημα όμως δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.

Τώρα ως προς το προφίλ, αλλά και το νέο πρόγραμμα του σταθμού… Αφού τονιστεί πρώτα ότι το επόμενο διάστημα θεωρείται μεταβατικό… Είναι προφανές ότι ο χαρακτήρας του σταθμού υπο τη νέα ιδιοκτησία θα είναι ενημερωτικός… Παρόλα αυτά πριν τα μέσα Οκτωβρίου δεν αναμένεται να βγει στον «αέρα» το νέο πρόγραμμα του καναλιού… Το οποίο πρέπει να σημειωθεί ότι θα ξεδιπλωθεί ολοκληρωμένα σε ένα εύρος χρόνου μέχρι τις αρχές του νέου έτους. Τέλος πολύ σημαντικό είναι να αναφερθεί οτι δεν έχει γίνει καμία μα καμία συζήτηση για πρόσωπα για να αναλάβουν ρόλο, είτε μπροστά είτε πίσω από τις κάμερες σε αυτήν τη φάση! enimerosi24

