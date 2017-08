Αύγουστος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τοποθετήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (12-8) η Πύλη του «Πάρκου των Μανιταριών«στην πόλη των Γρεβενών, έναντι Διοικητηρίου, υπό τις οδηγίες του δημιουργού, Γιάννη Παπατζήκα. Εκεί ήταν μέλη του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας αλλά και ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Τριγώνης.

