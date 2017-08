Αύγουστος 12th, 2017 by Σταματίνα

Προϊόντα αυγών μολυσμένων με το εντομοκτόνο fipronil εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην Ισπανία σε μια αγροτοδιατροφική μονάδα στο βόρειο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα οι ισπανικές αρχές.



Το απόγευμα της Παρασκευής (χθες), μια παρτίδα «20.000 παστεριωμένων αυγών σε υγρή μορφή» μολυσμένων με fipronil εντοπίστηκε σε αγροτοδιατροφική μονάδα στην ισπανική Χώρα των Βάσκων, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του υπουργείου υγείας της ισπανικής κυβέρνησης. Τα προϊόντα αυτά «δεν είχαν ακόμη χρησιμοποιηθεί» και θα καταστραφούν όλα, διευκρίνισε. Ο εκπρόσωπος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, είπε ότι αγνοεί την προέλευση της εν λόγω παρτίδας. Ορισμένα ισπανικά μμε ανέφεραν ωστόσο ότι είχε εισαχθεί από τη Γαλλία.



Η Ισπανία γίνεται έτσι η 16η ευρωπαϊκή χώρα που έχει πληγεί από την κρίση των μολυσμένων με fipronil αυγών, η οποία ξέσπασε την 1η Αυγούστου και έχει πλήξει επίσης την Ελβετία και το Χονγκ Κονγκ. Η χρήση του fipronil, το οποίο χαρακτηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας «μέτρια τοξικό» για τον άνθρωπο, απαγορεύεται στα ζώα που προορίζονται για τη διατροφική αλυσίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

