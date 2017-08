Αύγουστος 12th, 2017 by Σταματίνα

Ένας αστεροειδής 15 έως 30 μέτρων θα περάσει αρκετά ξυστά από τον πλανήτη μας στις 12 Οκτωβρίου, σε απόσταση 44.000 χιλιομέτρων, σχεδόν στο ένα όγδοο της απόστασης Γης-Σελήνης και λίγο πάνω από τις τροχιές των γεωστατικών δορυφόρων (36.000 χλμ.). Αυτό, σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).

Ο «2014 TC4» κινείται με ταχύτητα περίπου 14 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο και δεν αποτελεί απειλή, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των επιστημόνων για την τροχιά του.



«Είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αυτό το αντικείμενο να χτυπήσει τη Γη.

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος» διαβεβαίωσε ο Ντέτλεφ Κόσνι της ESA, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Η NASA και η ESA θα αξιοποιήσουν πάντως την ευκαιρία για να δοκιμάσουν την ετοιμότητα και την επάρκεια των συστημάτων επιτήρησης αστεροειδών και επείγουσας αντίδρασης σε περίπτωση κινδύνου. Ο εν λόγω αστεροειδής είχε για τελευταία φορά περάσει από τη Γη το 2012, σε διπλάσια τότε απόσταση από ό,τι τώρα.

Ολοκληρώνει μια τροχιά γύρω από τον Ήλιο κάθε 609 μέρες, συνεπώς θα επανέλθει σε λίγα χρόνια (αλλά όχι ακριβώς με την ίδια τροχιά και στην ίδια απόσταση).



Ένας διαστημικός βράχος περίπου 40 μέτρων είχε πέσει στην Τουνγκούσκα της Σιβηρίας το 1908, ισοπεδώνοντας μια τεράστια έκταση έρημου δάσους.

Ένα μικρότερο αντικείμενο, πιθανώς ένα μικρό κομμάτι κομήτη και όχι αστεροειδής, με διάμετρο περίπου 20 μέτρων, είχε εκραγεί πάνω από το Τσελιάμπινσκ της Ρωσίας το 2013, τραυματίζοντας πάνω από 1.200 ανθρώπους και σπάζοντας τα τζάμια σχεδόν 5.000 κτιρίων. Σε καμία από τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν είχε γίνει αντιληπτό ότι ερχόταν ένα ουράνιο σώμα προς τη Γη. Αν ένας αστεροειδής όπως ο «2014 TC4» έπεφτε στον πλανήτη μας, «θα είχε παρόμοιες επιπτώσεις με εκείνον του Τσελιάμπινσκ», σύμφωνα με την ESA.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα γινόταν αν το ίδιο πράγμα συνέβαινε με έναν μεγαλύτερο αστεροειδή… ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

