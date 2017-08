Αύγουστος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην πρώτη θέση μια χώρα που βρίσκεται στην καρδιά της επικαιρότητας τα τελευταία χρόνια Η Βόρεια Κορέα, η οποία ανακοίνωσε ότι έως τα μέσα Αυγούστου θα έχει εκπονήσει ένα σχέδιο για την εκτόξευση τεσσάρων πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς εναντίον της νήσου Γκουάμ, επικράτειας των ΗΠΑ στον Ειρηνικό, θεωρείται ως μια από τις λιγότερο ειρηνικές χώρες στον κόσμο. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης 2017 του Ινστιτούτου Οικονομίας και Ειρήνης (IEP), ο οποίος αναλύει 162 έθνη και τα κατατάσσει σε επίπεδο ειρήνης κάθε χρόνο. Το ΙΕΡ εξέτασε 23 δείκτες, όπως βίαιες διαδηλώσεις και εισαγωγές όπλων, σε τρεις κατηγορίες: Το επίπεδο ασφάλειας στην κοινωνία, το μέγεθος των συνεχιζόμενων εγχώριων και διεθνών συγκρούσεων και το βαθμό στρατικοποίησης. Συνολικά, ο κόσμος έγινε πιο ειρηνικός το 2017 σε σύγκριση με το 2016. Μάλιστα, το προηγούμενο έτος, 93 χώρες έγιναν πιο ειρηνικές, ενώ 68 χώρες λιγότερο ειρηνικές, σύμφωνα με τον δείκτη. Δείτε τη λίστα:

10. Ουκρανία Πληθυσμός: 45 εκατομμύρια κάτοικοι 9. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Πληθυσμός: 4,5 εκατομμύρια κάτοικοι 8. Σουδάν Πληθυσμός: 39,5 εκατομμύρια 7. Λιβύη Πληθυσμός: 6,2 εκατομμύρια κάτοικοι



