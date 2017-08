Αύγουστος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου λαμβάνει αυξημένα μέτρα τροχαίας σε όλη την επικράτεια



Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου 2017, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης και κυκλοφορίας, που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου ως κατωτέρω: 1. Την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 16.00 έως 21.00 και το Σάββατο 12 Αυγούστου 2017 για το ρεύμα εξόδου από ώρα 08.00΄ έως 13.00, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις: α) Στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και στην Παλιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών, από τα Διόδια Ελευσίνας μέχρι τα Διόδια Ρίου. β) Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) μέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου, από τον κόμβο Λαμίας μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας, από τη Λάρισα (Χ.Θ. 367+319) μέχρι τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) και στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς (διαδρομή μέσω Κοιλάδας Τεμπών). γ) Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από την αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο χιλιόμετρο. δ) Στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας, από τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300). ε) Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης –Καβάλας από το 11ο χλμ (Χ.Θ. 11+340) μέχρι τη γέφυρα του Στρυμόνα ( Χ.Θ. 97+650 ) . στ) Στην Ιονία Οδό στο τμήμα από τη (Χ.Θ. 10+872) έως τον Α.Κ. Αμφιλοχίας (Χ.Θ. 106+197), από τη {Χ.Θ. 134+435 (Σελάδες)} έως τη {Χ.Θ.187+950 (Πέρδικα)} και στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων. ζ) Στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Πελοποννήσου, στο ρεύμα προς Καλαμάτα, από την Κόρινθο έως την Καλαμάτα και από το Λεύκτρο έως τη Σπάρτη.

2. Τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 16.00 έως 23.00 και την Τρίτη 15 Αυγούστου 2017 για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 16.00 έως 23.00, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις: α) Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών, από τα Διόδια Ρίου μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας.

β) Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) μέχρι τη Λάρισα (Χ.Θ. 367+319), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο Λαμίας, από τη διασταύρωση του Μπράλου μέχρι τον κόμβο Αγίου Στεφάνου (Κρυονέρι) και στην Π.ΕΟ. Λεπτοκαρυάς- Ευαγγελισμού (διαδρομή μέσω Κοιλάδας Τεμπών).

γ) Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης, από το 34ο χλμ. μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.

δ) Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

ε) Στην Εθνική Οδό Καβάλας- Θεσσαλονίκης από τη γέφυρα Στρυμόνα μέχρι τη διασταύρωση Ρεντίνας.

στ) Στην Ιονία Οδό στο τμήμα από τη{Χ.Θ.187+950 (Πέρδικα)} έως τη {Χ.Θ. 134+435 (Σελάδες)} και τον Α.Κ. Αμφιλοχίας (Χ.Θ. 106+197) έως τη (Χ.Θ. 10+872) και στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων- Αντιρρίου.

ζ) Στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Πελοποννήσου, στο ρεύμα προς Αθήνα, από την Καλαμάτα έως την Κόρινθο και από τη Σπάρτη έως το Λεύκτρο. 3. Την Κυριακή 13 Αυγούστου 2017 δεν ισχύουν οι απαγορεύσεις.

4. Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:

α) Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, σύμφωνα με ν. 3651/2008, τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛ.ΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν ζώντα ζώα, ευπαθή τρόφιμα όπως αυτά αναφέρονται στη διεθνή συμφωνία ΑΤΡ (άρθρο 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 50786/3319/2014 (Β΄ 2418), εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.

β) Τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

γ) Τα φορτηγά οχήματα (ψυγεία) δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.

δ) Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1069/2009, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.

ε) Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Φυσικό Αέριο κ.λπ) όταν κινούνται για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.

στ) Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.

ζ) Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών και θεατρικών παραστάσεων και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και μεταφορά εξοπλισμού για την κάλυψη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γεγονότων.

η) Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς.

θ) Τα μηχανήματα έργου της ΔΕΣΕ και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, μετά από αίτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και με σχετική απόφαση της κατά τόπου αρμόδιας Διεύθυνσης Τροχαίας.

ι) Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης

