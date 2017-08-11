To ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Μητροπολίτη Γρεβενών κ Δαβίδ μέχρι και την Παρασκευή 18 Αυγούστου
Αύγουστος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/8
|· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ 6 μ.μ.
· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΒΡΥΤΑ 7.30 μ.μ.
|ΣΑΒΒΑΤΟ 12/8
|· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ
|ΚΥΡΙΑΚΗ 13/8
|· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΒΔΕΛΛΑΣ
· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΗΓΑΔΙΤΣΑΣ 6 μ.μ.
· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΑΦΝΕΡΟΥ 7.30 μ.μ.
|ΔΕΥΤΕΡΑ 14/8
|· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ
· ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ – ΚΝΙΔΗ 6 μ.μ.
· ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΤΙΚΟΥ 7.30 μ.μ.
|ΤΡΙΤΗ 15/8
|· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
|ΤΕΤΑΡΤΗ 16/8
|· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ
|ΠΕΜΠΤΗ 17/8
|· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ
· ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚ ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/8
|· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚ ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ
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