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To ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Μητροπολίτη Γρεβενών κ Δαβίδ μέχρι και την Παρασκευή 18 Αυγούστου

Αύγουστος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

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Δείτε αναλυτικά:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/8 ·        ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ 6 μ.μ.

·        ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΒΡΥΤΑ 7.30 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/8 ·        ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/8 ·        ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΒΔΕΛΛΑΣ

·        ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΗΓΑΔΙΤΣΑΣ 6 μ.μ.

·        ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΑΦΝΕΡΟΥ 7.30 μ.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/8 ·        ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ

·        ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ  – ΚΝΙΔΗ 6 μ.μ.

·        ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ  –  Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΤΙΚΟΥ 7.30 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 15/8 ·        ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/8 ·        ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/8 ·        ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ

·        ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚ ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/8 ·        ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚ ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ

This entry was posted on Παρασκευή, Αύγουστος 11th, 2017 at 10:20 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

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