Αύγουστος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 8/9/2017 ΕΩΣ 17/9/2017



Τα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Γρεβενών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις κατασκηνώσεις Σταυρού Χαλκιδικής, για την περίοδο από 8/9/2017 έως 17/9/2017 καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως 7/9/2017 στους υπεύθυνους: Για το ΚΑΠΗ Γρεβενών κα Κασσιανή Λαφτσίδου, τηλ.επικοινωνίας: 2462087103 Για τα ΚΑΠΗ Αγίου Γεωργίου, Κιβωτού, Ταξιαρχών, Κληματακίου κα Ευδοξία Κιούρκα, τηλ.επικοινωνίας: 6972422452 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η οικονομική συμμετοχή είναι 30,00 € το άτομο, σε περίπτωση που υπάρχει εισόδημα.

Όταν το εισόδημα είναι μηδενικό, η κατασκήνωση είναι δωρεάν.

Η συμμετοχή των 30,00 € κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό που αναγράφεται στην αίτηση.

Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο και καρδιολόγο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

