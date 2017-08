Αύγουστος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Προς 350 εκατ. δολάρια διατίθεται προς πώληση η έπαυλη του μεγιστάνα των μίντια Τζέρι Περέντσιο στο Μπελ Ερ του Λος Άντζελες, με την τιμή του να το κατατάσσει ως το ακριβότερο ακίνητο στην αμερικανική αγορά. Η έπαυλη, γαλλικού στυλ με έκταση 41.683 τμ, χτίστηκε από τον αρχιτέκτονα Σάμνερ Σπόλντινγκ στα τέλη της δεκαετίας του 1930 ως δώρο προς τη σύζυγό του, αλλά ο ίδιος ποτέ δεν μετακόμισε εκεί. Η κατοικία διαθέτει μεταξύ άλλων πισίνα, γήπεδο τένις, κελάρι για κρασιά και 40 θέσεις στάθμευσης, σύμφωνα με το δίκτυο AbcNews.

Εκτιμώ ότι το ακίνητο δεν θα πουληθεί σύντομα, διότι απευθύνεται σε πολύ λίγους μεγιστάνες-αγοραστές σε όλο τον κόσμο», δήλωσε στο πρακτορείο Νέα Κίνα (Xinhua) ο Τζέισον Γκου, μεσίτης ακινήτων στη νότια Καλιφόρνια. Ο Περέντσιο αγόρασε το ακίνητο το 1986 και έζησε εκεί μέχρι το θάνατό του τον Μάιο του 2017. Έχοντας τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας ως μεσίτης, ο Γκου δήλωσε ότι το συγκρότημα είναι εντυπωσιακό. «Πιστεύω ότι θα υπάρχει μεγάλο περιθώριο για μια αντιπροσφορά. Αυτού του είδους τα ακίνητα δεν επηρεάζονται από τις τάσεις στην αγορά, καθώς αυτοί που το θέλουν δεν ενδιαφέρονται για τις συνθήκες στην αγορά», δήλωσε. iefimerida

